Las ampliaciones de capital se desploman un 70% desde 2017

La pertinaz sequía que afecta a las salidas a Bolsa se hace también patente en el mercado secundario. Según los datos de BME, las compañías cotizadas han recurrido a las ampliaciones de capital tan solo para captar 4.316 millones de euros. Una cifra que está en línea con los 4.096 millones registrados al arranque del año anterior, pero que supone un fuerte varapalo con respecto a los datos que se venían manejando en los años anteriores, por encima de los 10.000 millones.

Fue en el primer semestre del año pasado cuando se vio por primera vez este desplome, que se certifica este año. El importe colocado en los seis primeros meses de 2018 fue de 4.096 millones, un 77% menos que los 18.061 millones captados en el mismo periodo de ese año. Y eso que queda fuera del cómputo la ampliación de 7.000 millones con la que el Santander digirió el Popular tras su compra por un euro. Se produjo en julio de ese año, justo en el arranque del semestre siguiente. Igualmente el montante ha caído un 76% al comparar la cifra de 2017 con la de los primeros seis meses de este año. Estos números distan mucho de los 20.000 millones registrados en el primer semestre de 2015, el máximo de los últimos años.

"En toda mi carrera profesional no me he encontrado con un periodo de tan poca actividad. Estamos mano sobre mano", afirma un banquero de una reconocida firma de inversión. Y explica que, en periodos de pocas salidas a Bolsa (como el de entre 2007 y 2014), al menos los departamentos de equities de las principales firmas de inversión se entretenían con ampliaciones de capital. Esta fue la era en la que la banca recurría una y otra vez al mercado para blindarse contra el riesgo al ladrillo y provisionar sus activos problemáticos.

En el primer semestre del año pasado solo Metrovacesa se atrevió a salir a Bolsa, mientras que un año antes lo hicieron Prosegur Cash, Neinor, Gestamp y Unicaja. Y en este primer semestre no se ha producido ningún debut en el mercado.

Cellnex, la gran operación

En cuanto a las ampliaciones de capital, tampoco emergen operaciones de gran cuantía, como la de Santander en el verano de 2017. En este año han destacado los 1.200 millones que ha captado Cellnex –con un apetito espectacular y una sobredemanda que superó las 16 veces a la oferta–, como única compañía del Ibex que se ha atrevido a ir al mercado para financiar su crecimiento, al margen del pago de dividendo en acciones o la conversión de bonos. En el mercado continuo, PRISA, Reig Jofre y Nextil han conseguido levantar efectivo para operaciones corporativas.

Así, ni siquiera las ampliaciones de capital con las que las grandes compañías de la Bolsa retribuyen a sus accionistas salvan el cómputo general. En lo que van de año Repsol, Iberdrola, Sacyr, Ferrovial o ACS han recurrido al pago de dividendos en acciones. Según los datos de BME, el importe captado en ampliaciones con derechos (que incluye las realizadas para el pago de dividendos o para otro tipo de menesteres) ha alcanzado los 2.900 millones, frente a los 2.500 millones registrados en el año anterior y los 3.300 millones de 2018. En este sentido queda aún pendiente la inyección de 500 millones que el fondo Letterone, el nuevo dueño de Dia, se ha comprometido a promover en los próximos meses.

Las ampliaciones utilizadas para atender la transformación de bonos convertibles en acciones se han limitado a la realizada por Natra, una de las condiciones de la opa lanzada por Investindustrial. En 2018 el importe alcanzó los 225 millones, impulsado por la conversación realizada por NH. Por su parte, las operaciones realizadas en el marco de una fusión se han quedado en 706 millones, mientras que hace un año fueron 891 millones. El importe englobado en el cajón de sastre de otras ampliaciones asciende a 694 millones, frente a los 418 millones de 2018.