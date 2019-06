Marta Sáez: “El género no entra en la ecuación del talento”

Que llamen a una mujer durante la baja maternal de su tercer hijo y le ofrezcan ser directora general de una empresa no es algo que ocurra con frecuencia. Pero es la forma en la que Marta Sáez llegó a la dirección general de OMD España. “Ojalá esto deje de ser una sorpresa y pase a formar parte de la normalidad”, dice, sentada en su luminoso despacho, y añade: “Somos una agencia de medios cuyo principal activo son las personas, con independencia de su género”.

Pregunta. ¿Por qué hay tantas mujeres en este sector?

Respuesta. Históricamente ha habido un porcentaje mayor de mujeres que han estudiado Publicidad. Sí es destacable que, en el caso de las agencias de medios, hemos conseguido que haya más representación femenina en puestos de alta dirección.

No todo ha sido fácil y sencillo. Pero soy partidaria de luchar las cosas desde dentro

¿Por qué ha sido tan rápido y con un alcance tan grande?

No todo ha sido fácil y sencillo, pero soy partidaria de que las cosas hay que lucharlas desde dentro, y nosotras hemos sido impulsoras de ese cambio. Empezando por esas directivas de generaciones anteriores a la mía que también llegaron a puestos de responsabilidad y que fueron abriendo camino. Nosotros no hemos necesitado forzar cuotas ni poner filtros para que esto sucediera de forma natural.

¿Hay planes de igualdad para proteger a la mujer?

A nivel global tenemos un movimiento que se llama Omni Women, que lo que hace es impulsar el liderazgo de las mujeres, pero siempre desde el punto de vista de la inclusión. Lo pondremos en marcha en España y me gustaría liderarlo junto con otras compañeras del grupo Omnicom.

Estamos impulsando programas de flexibilidad, pero para todos

¿Y a nivel local?

Tenemos muchos programas para incentivar el talento, pero no el femenino, sino el talento en toda la compañía. Para nosotros el género no es importante, no entra en la ecuación del talento. Buscamos gente que quiera aprender, que se ilusione con la comunicación, pero no solo para mujeres.

¿Y en conciliación?

R. Estamos impulsando programas de flexibilidad, pero para todos. Hay un horario flexible, un plan piloto con el teletrabajo y otras medidas para encajar la vida laboral con la personal de la mejor manera posible. El futuro va por ahí.