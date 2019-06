Jon Nieve se disculpa por el final de Juego de Tronos... gracias a la DeepFake

Precisamente hace unas horas os contábamos que Adobe estaba desarrollando una IA para detectar rostros o contenidos adulterados digitalmente, que cada vez son más comunes, y que buscan poner palabras en la boca de personas que nunca las han dicho. Algo que incluso llega a ser gracioso cuando hablamos de un vídeo como el que hemos conocido ahora, Un vídeo que en el que vemos a una réplica del actor Kit Harington haciendo algo que muchos esperaban tras el final de una de las series más famosas de todos los tiempos.

Disculpas por el final de Juego de Tronos



la serie de Juego de Tronos y mucho menos su final. Porque cada uno tendrá una opinión sobre el desenlace. El problema es que no parece haber llovido a gusto de todos en la mayoría de casos, y son más los que no están contentos con el final, o al menos eso es lo que se ha dado a entender en las redes con numerosos mensajes. Pues bien, ahora un vídeo usa la Deepfake para crear unas disculpas virtuales.



Y decimos virtuales porque están protagonizadas precisamente por el actor Kit harington encarnando a Jon Nieve. En el vídeo podemos verle disculpándose por el final con todo tipo de detalle. Algo que como comprenderéis no vamos a entrar a valorar. Lo que nos parece realmente sorprendente es lo bien que está recreado el actor, o mejor dicho, la cara del actor. Porque en el vídeo todo lo que vemos es real, pertenece al metraje de la serie, salvo la expresión facial de Jon Nieve.



Que como podéis imaginar es totalmente falsa. Se ha utilizado la conocida como Deepfake para crear un rostro virtual basado en el del actor real, para poner en su boca unas palabras que nunca ha dicho. Un vídeo del que poco más queremos describir, porque evidentemente no os lo queremos arruinar. En cualquier caso es el perfecto ejemplo de lo que la conocida como DeepFake podría provocar en los próximos años generando vídeos polémicos de personas públicas diciendo cosas que nunca esperaríamos de ellas, porque sencillamente, nunca las han dicho.



Por lo que estamos en plena transición de las Fake News a los Fake vídeos y audios, porque sí, ya hemos escuchado audios de un supuesto Donald Trump o Bill Gates diciendo cualquier cosa que se le ha pasado al desarrollador por la cabeza.