Volvo estrena un camión autónomo con aspecto de súper deportivo

La firma sueca de capital chino es uno de los líderes indiscutibles en el desarrollo de soluciones autónomas de transporte de mercancías. Ya hemos conocido varios de sus proyectos, que contemplan el transporte de todo tipo de mercancías, siempre de forma autónoma. Ahora la compañía ha presentado en acción a su nuevo camión autónomo, que como podéis comprobar tiene aspecto más de pequeño deportivo que de un verdadero camión, al menos tal y como los conocemos. Pues bien, ahora el vídeo desvelado por Volvo nos muestra con todo detalle el aspecto de Vera, su nuevo camión autónomo.

Un camión de aspecto atípico



un camión eléctrico y autónomo que prescinde de la totalidad de la cabina, sencillamente porque ya no es necesaria. A cambio permite reducir en gran medida el tamaño de esta nueva cabina, y reducir su altura prácticamente a la de las ruedas. Si a ello le añadimos un aspecto deportivo, da la sensación de que del remolque esté tirando todo un vehículo deportivo.



Este vídeo nos muestra a Vera recorriendo el área portuaria de Gotemburgo en Suecia, donde ya va a hacer sus primero trabajos, siempre de manera autónoma, transportando todo tipo de contenedores sin necesidad de un conductor. Sin duda es un camión que llama la atención sobre todo por su aspecto, al que nos vamos a tener que acostumbrar en el futuro. Sobre todo porque la no necesidad de camioneros reducirá al mínimo el habitáculo y dimensiones de este tipo de vehículos.



El nuevo vehículo de Volvo transportará desde un centro logístico al área portuaria de la ciudad todo tipo de mercancías, gracias a su capacidad de remolque, que como podéis imaginar está basada en una serie de potentes motores eléctricos, que hasta ahora han demostrado ser tan potentes como uno con motor de combustión. Un vídeo que sobre todo nos muestra cómo será el futuro del camión, que sencillamente no va a tener que ver nada con el presente.



Será en las próximas semanas cuando el camión comience los trabajos en el puerto de Gotemburgo, y cuando se pueda comprobar por fin si el trabajo autónomo es 100% seguro, o si tendrá que contar con la ayuda humana en algún momento, en cualquier caso, solo el diseño ya nos ha ganado.