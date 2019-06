Cómo evitar que el dispositivo Alexa nos moleste en vacaciones

Llegan las vacaciones y, cuando no estamos trabando, queremos desconectar por completo de nuestras ocupaciones y del día a día. En todos los ámbitos, ya que son días en los que toca cambiar el chip, olvidarnos de todo y recargar pilas. Por eso, es momento para habilitar las respuestas automáticas en el correo o en el WhatsApp. O incluso apagar el móvil si es necesario.

Ahora, con los avances tecnológicos que tenemos gracias a los altavoces inteligentes, hat que estar pendientes de desactivar las notificaciones en todos los dispositivos, para que nada ni nadie perturbe nuestra paz en esos días de exilio y reflexión.

Apaga Alexa en tus vacaciones

Si tenéis un dispositivo compatible con Alexa, tal vez no queráis apagarlo por completo para seguir disfrutando de sus múltiples utilidades, pero quizás queráis evitar avisos de mensajes, llamadas y otras notificaciones de las que no queráis saber nada en vuestro periodo de vacaciones. Así se activa el modo No molestar en Alexa.

Simplemente hay que decir «Alexa, activa el modo No molestar» o actívalo desde la app Alexa en el icono de Dispositivos > Echo y Alexa > [tu dispositivo] > No. Cuando quieras volver a recibir llamadas y mensajes, di «Alexa, desactiva el modo No molestar».

De esta forma tan sencilla, recibiremos y dejaremos de recibir notificaciones de Alexa mediante comandos de voz, para olvidarnos por completo de cualquier tipo de mensaje o notificación mientras estamos en nuestro merecido descanso vacacional.