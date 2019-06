¿Tu móvil va a actualizar a Android 10 Q?

Mucho se está hablando ya de Android 10 Q, la próxima versión del sistema operativo que ocupará las bases de los terminales compatibles más potentes. La beta está disponible y ,cada vez más fabricantes se suman a la lista con el objetivo de que desde Google se quiten la vitola de que pocos de sus usuarios utilizan las últimas versiones de sus sistemas operativos.

Con Android Q pretenden que el porcentaje de móviles con los nuevos sistemas operativos de Android se equilibre un poco, y por eso pretenden que los requisitos para acceder a ello sean más ajustados. Obviamente, estos cambios de SO tienen que ver con el paso del tiempo. Los fabricantes quieren ofrecer cada vez más opciones a los usuarios de smartphones y, para ello, tiene que haber en el interior un equipo capaz de mover las aplicaciones y funcionalidades sin problemas técnicos. Por eso, no todos los móviles pueden actualizarse a Android 10 como si solo importara tener un dispositivo Android, sino que hay que cumplir una serie de requisitos mínimos para que nuestro terminal sea capaz de hacerlo circular. La antigüedad del teléfono es, principalmente, motivo para determinar si está capacitado o no para que funcione la última versión del sistema operativo. Cuanto más antiguo sea, más difícil.

¿Es mi móvil compatible con Android Q?

Estos son los móviles compatibles con Android Q.

Android 10 Q incluye diversas novedades, como mejores menús o una privacidad más elaborada para que no tengamos miedo de utilizar nuestro dispositivo, así como un amplio abanico de posibilidades creadas con el objetivo de facilitar la vida de poseedores de un teléfono compatible con Android.

A continuación os dejamos el listado de los terminales compatibles con Android Q confirmados hasta la fecha por sus fabricantes. Podría incrementarse en el futuro con nuevos dispositivos.