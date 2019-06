Bruselas lleva a España a la justicia por las desproporcionadas sanciones a los contribuyentes con patrimonio en el extranjero

La Comisión Europea ha anunciado que llevará a España al Tribunal de Justicia Europeo por las "sanciones desproporcionadas" a los contribuyentes españoles que no notificaron en su momento la tenencia de activos en el extranjero a través del modelo 720.

La decisión de Bruselas llega cuatro años después de que incoara un procedimiento de infracción en noviembre de 2015 mediante una carta de emplazamiento, seguida de un dictamen motivado en 2017, que daba un plazo de dos meses al Gobierno, entonces dirigido por Mariano Rajoy. La Comisión ha optado por llevar a España ante la justicia europea al considerar que "aún no le ha dado cumplimiento".

La Comisión motiva su decisión en que la no presentación a Hacienda de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional. Bruselas detalla que estas multas pueden incluso superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.

El llamado modelo 720, una de las medidas estrella aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy contra el fraude fiscal, obliga desde 2013 a los contribuyentes con rentas o bienes en el exterior que superen los 50.000 euros a presentar una declaración informativa. En caso de no presentar esta declaración, teniendo obligación de hacerlo, supone una sanción de 5.000 euros por cada dato omitido con un mínimo de 10.000 euros. Si bien, este régimen fiscal contempla una suerte de imprescriptibilidad fiscal. Así, si un contribuyente no declara sus bienes en el extranjero –o incluso si los declara fuera de plazo– la Agencia Tributaria imputará los bienes como una ganancia patrimonial no justificada en el último período entre los no prescritos e impondrá una sanción del 150%.