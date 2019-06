WhatsApp Web: cómo mantener la privacidad de mensajes y personas con las que chateamos trabajando

La aplicación web de WhatsApp la utilizamos a diario muchos usuarios. Es una manera perfecta de seguir chateando en el ordenador, mientras trabajamos o navegamos en nuestras horas de ocio, sin necesidad de tener que coger el móvil en ningún momento. Eso sí, cuando se trata de trabajo, queremos mantener nuestros chats a salvo de los ojos indiscretos, de personas que quizás tienen interés de saber qué es lo que estamos escribiendo a otras personas de la empresa, o simples amigos. En esos casos, lo mejor es hacer uso de una extensión para Chrome.



Oculta también los mensajes de texto

Mantiene la privacidad de nuestras conversaciones



Hasta ahora habíamos conocido extensiones que nos permitían ocultar mensajes en WhatsApp, desenfocando las imágenes que recibíamos, para que nadie a nuestro alrededor, por ejemplo en el trabajo, las pudiera ver. Pues bien, ahora hemos conocido una interesante extensión de Chrome que nos permite hacer no solo eso, desenfocar las imágenes o vídeos que recibimos, con el objetivo de que no lo vean otras personas, y también hacer lo propio con los mensajes de texto.



Porque de nada sirve desenfocar las imágenes, si se pueden seguir leyendo perfectamente los mensajes de texto de la aplicación de mensajería. Pues bien, la extensión podemos encontrarla en el Chrome Web Store y se llama Privacy Extension For WhatsApp Web. Esta es una extensión especialmente diseñada para poder ocultar cualquier contenido de WhatsApp Web, evitando que otras personas puedan leer esos mensajes a nuestro alrededor. Por tanto, tenemos diferentes maneras de proteger la privacidad de nuestro chat.



Para ello tenemos tres modos de uso de la extensión. Uno de ellos es el de ocultar los mensajes y la multimedia, como son fotos o vídeos. La otra alternativa es la de ocultar las miniaturas de las imágenes o videos, para que tampoco se vean. También podemos ocultar solo el texto que introducimos en las ventanas de WhatsApp, o también hacerlo de las fotos de perfil de los usuarios o incluso los nombres de los grupos y personas con las que chateamos.



Por tanto, es una extensión mucho más completa que otras que hemos visto anteriormente, sobre todo por la modularidad de opciones que nos ofrece, haciendo de su experiencia de uso algo mucho más seguro y sobre todo más privado para nosotros.