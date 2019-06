Nokia reconoce que no es fácil crear un sistema operativo propio

Nokia ya intentó en su día implantar su propio sistema operativo, tal y como sopesa hacer ahora Huawei ante el veto decretado por Washington, aunque el máximo responsable para España y

Portugal de la firma finlandesa reconoce que no es nada fácil abrirse hueco en un sector dominado por Android e iOS.



"Lo importante no es tanto la calidad del sistema operativo que tengas, sino el soporte que las aplicaciones van a dar a ese software. Ésa es la parte crítica", ha explicado el responsable de la firma en España y Portugal, Luis Peixe, en una entrevista a la agencia Efe.



En este sentido, ha apuntado que el usuario que compra un teléfono inteligente "da por garantizado que podrá tener la aplicación de su banco, de su compañía aérea o de taxis" y eso "exige un mantenimiento por parte de las compañías que desarrollan esas aplicaciones para el sistema operativo".



"De mi experiencia, creo que esa es la parte más difícil" a la hora de lograr una amplia implantación de un sistema operativo independiente, ha asegurado el directivo en relación al acuerdo que en 2011 Nokia, por entonces líder mundial en el sector, alcanzó con Microsoft para convertirse en el principal proveedor de móviles con el sistema operativo de la compañía de Bill Gates.



En 2014, y tras un escaso éxito comercial, Microsoft compró la división de móviles de Nokia, en lo que supuso el abandono de la empresa finlandesa de un sector que dominó claramente durante más de una década. En 2016 alcanzó un acuerdo con HDM Global Oy para regresar al sector de la mano

de Android.



Ahora, un lustro después, la china Huawei está abriéndose camino muy rápidamente en el sector, hasta el punto de que en 2020 podría arrebatar a Samsung el liderazgo mundial, aunque el reciente veto del presidente estadounidense Donald Trump a la firma china podría truncar ese avance,

ya que sus móviles llevan el sistema operativo Android, desarrollado por la estadounidense Google.



De mantenerse el veto de Trump, Google debería dejar de mantener relaciones comerciales con Huawei en agosto, lo que pone en peligro el soporte y las actualizaciones de Android en los móviles del fabricante chino.



Preguntado por esta situación, el directivo no ha querido pronunciarse y se ha limitado a apuntar que Nokia, como empresa europea con presencia global y cinco plantas en cuatro países (Vietnam, Argentina, China y la India), está "enfocadísima" en Android.



Peixe ha puesto de relieve que el Android que utilizan los teléfonos de Nokia es el mismo que los de Pixel, la marca de Google. "Se trata de un Android puro, sin capas", ha indicado. Además, ofrece una garantía de dos años a la hora de disponer de las últimas versiones de este sistema

operativo.



"Esto es algo que no es común en todas las marcas. Hay algunas que lo hacen en las gamas altas. Nosotros lo hacemos de forma transversal en todos los segmentos", ha resaltado el máximo responsable de la firma en España y Portugal.



Esta estrategia, ha incidido, es "un factor diferencial" porque "cambia un poco el paradigma del uso de un 'smartphone' ya que, hasta ahora, si comprabas un teléfono de gama media o baja el sistema operativo era el mismo con el paso del tiempo".



En cuanto al 5G (la próxima generación de telefonía móvil), que cree que estará implantado "con fuerza" en 2020, ha comentado que miran "con muchos interés" el asunto y "están trabajando en ello", pero de momento Nokia no ha anunciado nada concreto "en términos de producto".



Para competir con las grandes firmas asiáticas, que dominan claramente el mercado, Nokia apuesta por la citada política de actualizaciones, así como por "fiabilidad, resistencia y diseño", aspectos "que para el usuario son importantes".



Además, ha puesto de relieve las innovaciones tecnológicas de la firma, tales como las cinco cámaras que equipa el Nokia 9, presentado en febrero y que "demuestra la apuesta de la marca por el mundo de la fotografía".



Sobre los móviles con pantalla plegable, ha manifestado que Nokia no tiene nada que anunciar en ese área, aunque es algo que desde la empresa también siguen con atención.



"Es importante entender cuál es el interés para el consumidor. Hay cosas en las que nos enfocamos y queremos ser los primeros, como las cinco cámaras, y hay otras que miramos e intentamos entender cuál puede ser la mejor estrategia", ha concluido.