Google actualiza sus Google Glass Enterprise Edition con un hardware renovado

Hace unos años todos estábamos convencidos de que las Google Glass serían un producto rompedor, de hecho ya estaba presente en numerosas áreas de nuestra sociedad, siempre desde un punto de vista profesional, incluso llegamos a ver a algunos entrenadores de primera división dirigiendo partidos con ellas puestas. Pues bien, aquellas Google Glass descartaron su lanzamiento para el usuario final, como un producto de electrónica de consumo, y se terminaron convirtiendo en un dispositivo orientado en exclusiva a las empresas y el entorno profesional. Ahora Google actualiza sus Glass con un nuevo hardware y un nuevo precio también.



Nuevas Google Glass Enterprise Edition 2

Las gafas inteligentes de Google aculizadas con un nuevo hardware



Estas nuevas gafas no se diferencian demasiado de la anterior generación, aunque es su hardware, el interior, el que realmente ofrece algunos cambios significativos. Uno de los más destacados, es que ahora las gafas ejecutan Android y Android Enterprise Mobile Device Management. Por tanto, con este movimiento Google consigue que sus gafas ahora sean más accesibles para los desarrolladores, que podrán crear apps de manera tan fácil como lo hacen con los móviles Android habitualmente.



Ahora estas gafas integran un nuevo chip Snapdragon XR1 de Qualcomm, que se ha desarrollado precisamente para su uso en dispositivos de realidad aumentada o realidad virtual. Estas nuevas gafas por tanto son más sencillas de programar y más independientes de otros dispositivos, porque sin conexión y gracias al nuevo procesador, es capaz de identificar mejor objetos y realizar tareas de realidad aumentada.



La cámara de fotos con la que cuentan es de 8 megapíxeles, frente a los 5 megapíxeles que montaba el anterior modelo. De hecho es capaz de grabar video en HD con resolución de 720 píxeles. Junto a la nueva montura, que tiene un nuevo diseño, podemos ver una pantalla que es bastante similar a la de su predecesor, y también se puede apreciar que cuentan con un nuevo conector USB tipo C, que además es compatible con carga rápida, para tener listas las gafas en un tiempo inferior. Estas nuevas Google Glass Enterprise Edition 2 llegan al mercado empresarial a un precio más ajustado, de 895 euros al cambio, por lo que cada vez son un gadget más accesible para las empresas.



De momento no se espera movimiento alguno de Google a la hora de distribuir sus gafas en masa entre el gran público, parece que de momento el entorno empresarial y profesional es más controlable para la firma de Mountain View. Tocará esperar para ver unas gafas de Google como esta de gran consumo.