Aedas Homes invertirá en suelo sin permisos tras un acuerdo con su principal accionista

Aedas ha ha llegado a un acuerdo con Castlelake, su principal accionista a través de la sociedad Hipotecas 43 Lux, para participar de forma minoritaria (hasta el 10%) en sociedades conjuntas que se constituyan para invertir suelo estratégico no finalista y gestionar dichos ámbitos hasta su plena transformación en parcelas finalistas.

En virtud del acuerdo alcanzado, Aedas tendrá derecho a adquirir en condiciones preferentes una parte relevante de los suelos transformados para su propia promoción inmobiliaria así como a comercializar el resto de las parcelas incluidas en los ámbitos a terceras partes. El volumen de inversión previsto para el ejercicio 2019 por parte de la sociedad asciende a 15 millones de euros.

"El mecanismo es tan sencillo como potente. Se creará una sociedad 'ad hoc' por cada activo no finalista en el que se decida invertir", ha explicado la promotora inmobiliaria. En concreto, Aedas Homes participará de forma minoritaria en cada vehículo (alrededor del 10%) y se reservará una opción de compra sobre un porcentaje de las parcelas incluidas en cada desarrollo.

La firma será la responsable de la gestión de estas sociedades cuyo objetivo será la transformación urbanística de las parcelas hasta que alcancen el estadio de suelo finalista. Castlelake, a través de Hipotecas 43 Lux, es el principal accionista de Aedas Homes con el 51,6% del capital.

Esta nueva estrategia de inversión posibilita que Aedas Homes pueda integrar a futuro en su balance estos nuevos suelos a través de dos fórmulas: mediante la conversión de su participación en el vehículo en parcelas y, adicionalmente, mediante el ejercicio de un derecho de primera oferta (ROFO o 'Right Of First Offer') de un porcentaje de los activos una vez se obtengan los permisos urbanísticos necesarios.

"Gracias a este acuerdo nos garantizamos un suministro a medio y largo plazo de suelo finalista con operaciones de riesgo controlado, sin penalizar el retorno sobre el capital. Esta iniciativa, nos permite adquirir suelos en magníficas ubicaciones y en condiciones económicas ventajosas para Aedas Homes", ha explicado el consejero delegado de Aedas Homes, David Martínez.