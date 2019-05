IAG, las cuentas como revulsivo para la acción

Sin poder sacudirse de encima la incertidumbre por el Brexit, la acción intenta, no sin esfuerzo, salir de la zona de mínimos del comienzo de 2017 en la que está instalada. Los resultados trimestrales publicados por la compañía el 10 de mayo sirvieron de revulsivo para la acción en Bolsa, aunque ese impulso haya quedado deslucido en los últimos días por el alza del precio del petróleo y por el contagio por los malos resultados de Thomas Cook, el turoperador britanico que en dos días se ha desplomado en Bolsa un 40% tras anunciar unas pérdidas de 1.880 millones de euros en su semestre fiscal.

“Aunque a primera vista los resultados de IAG puedan parecer muy malos por el desplome de los beneficios, lo cierto es que los números presentados están muy por encima de las estimaciones del mercado”, explica Aitor Méndez, analista de IG. Según reflejan sus cuentas, los ingresos siguen creciendo, hasta los 5.320 millones de euros, una cantidad en línea o incluso por encima de lo anticipado por el consenso de los analistas. El grupo se benefició en el primer trimestre de 2018 del cierre de los planes de pensiones de sus trabajadores en el Reino Unido, lo que tuvo un impacto positivo en sus cuentas de 678 millones de euros.

“A diferencia de otras aerolíneas como Lufthansa o KLM, que han presentado pérdidas en el primer trimestre, IAG ha alcanzado beneficio”, destaca Felipe López, analista de Self Bank. El experto añade además que la compañía ha reiterado sus previsiones para 2019 a pesar del encarecimiento del crudo.

A raíz de estas cuentas, y de la confirmación de su guía para 2019, numerosas casas de análisis han mejorado sus previsiones para la compañía. Credit Suisse reitera su consejo de sobreponderar y lo tiene en su lista de valores preferidos. Además, eleva sus estimaciones de Ebit para 2019, desde los 3.492 a los 3.500 millones de euros y para 2020 desde los 3.534 a los 3.585 millones, respectivamente. Por su parte, el banco británico HSBC ha mejorado su recomendación para el valor de reducir a mantener, que en lo que va de año cae un 17% en Bolsa, siendo el tercer peor valor del Ibex. También Oddo ha hecho lo mismo. Estos cambios de recomendación vienen a confirmar que es la aerolínea europea con mejores recomendaciones del sector, y una de las que mayor potencial de revalorización ofrece. Concretamente su recorrido en Bolsa es del 32%, según el consenso que recoge Bloomberg.

El posible movimiento de concentración en el sector es uno de los aspectos que pueden ser un revulsivo de la acción en Bolsa. Banco Sabadell explica en un informe reciente que “mientras el mercado se fija en las incertidumbres (Brexit, macro), deja de lado un factor determinante como es el proceso de concentración en Europa. Éste continuará los próximos años, beneficiando a los jugadores más fuertes como IAG, algo que ha sido muy evidente en EE UU donde la industria está mucho más ordenada, con implicaciones positivas en visibilidad y rentabilidad”.

La firma de análisis recuerda, además, cómo IAG siempre ha mostrado su intención de crecer de forma inorgánica y esto no ha cambiado a pesar de haber desestimado, por el momento, la compra de Norwegian. “Cabe destacar que la trayectoria de IAG en adquisiciones es muy positiva, comprando a buen precio y generando fuertes sinergias. Así, la debilidad de algunos players provoca un entorno muy benévolo para sus intereses”, añade.

Pese a los numerosos aspectos positivos que podrían beneficiar a la compañía, los expertos recuerdan los retos a los que se tiene que enfrentar el valor en un momento además complicado para el sector. Bankinter destaca la ralentización económica, la subida del precio del petróleo, particularmente del queroseno y, sobre todo, el Brexit. En este sentido, Felipe López, de Self Bank, afirma que es el valor más sensible del Ibex a todo lo que rodea al Brexit. El experto destaca en primer lugar el daño que le hace que la libra se debilite. En segundo lugar, López advierte de los problemas operativos que podría sufrir en caso de que haya una salida de la Unión Europa no negociada, amenazando incluso su capacidad para sobrevolar cielo europeo. Por otro lado, el hecho de que la materialización del Brexit se haya retrasado garantiza de alguna manera la continuidad del flujo de turistas británicos a España.