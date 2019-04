Los emails de la dimisión de Marcos de Quinto en Telepizza que investiga la CNMV

Telepizza ha cambiado por tercera vez en menos de un año la versión sobre por qué dimitió Marcos de Quinto como consejero independiente de Telepizza días después de que esta firmase una alianza con Pizza Hutt. Con el asunto bajo la inspección de la CNMV, la compañía de comida rápida ha publicado ahora los correos que se intercambió De Quinto con el consejo, en los que queda patente su discrepancia con esta cúpula, pero también que la compañía iba a atribuir su decisión a "motivos personales". Esta coletilla es la que centra las pesquisas del regulador.

Telepizza comunicó en mayo del año pasado a la CNMV la dimisión de De Quinto. El regulador no se dio por satisfecho con las explicaciones propuestas e inició un expediente sancionador para investigar si la compañía había ocultado información al mercado. Todo ello después de que CincoDías publicase que el abandono del ahora número 2 en las listas de Ciudadanos al Congreso por Madrid se debió a fuertes discrepancias en el seno del consejo sobre la operación con la cadena estadounidense.

Meses después, la compañía pilotada por Pablo Juantegui admitió en su informe de Gobierno Corporativo lo que escondían esos motivos personales. "Don Marcos de Quinto remitió una carta a todos los consejeros anunciando su dimisión por motivos personales, en concreto por entender no ser él la persona más indicada para gestionar una operación respecto a la que había manifestado sus dudas y haberse encontrado en una situación incómoda en el consejo por su discrepancia con el resto de los consejeros", afirmó la compañía.

Pues bien, ahora Telepizza ha reformulado este documento remitido al regulador. En él incluye la cadena de mails que se intercambió el directivo y la cúpula de la empresa.

Estos se inician con una primera misiva enviada el 17 de mayo por De Quinto en la que comunica al resto de miembros del consejo su dimisión. Se dirige directamente a Juantegui al que empieza dando la enhorabuena por la alianza con Yum Foods (matriz de Pizza Hut). Pese a ello afirma que presenta su renuncia por considerar que no es "la persona más adecuada" para gestionar "una operación sobre la que siempre he tenido dudas". En segundo lugar, justifica su decisión en sus problemas con el resto de consejeros. "Creo que nuestro consejo no es especialmente proclive a valorar la discrepancia o estimular distintos puntos de vista, llegando incluso a hacer sentirse incómodo al que defiende una posición diferente, como me sucedió en nuestra última reunión", afirma De Quinto.

Un día después, Javier Gaspar Pardo de Andrade, secretario del consejo, respondió a este email. En él indicó al exvicepresidente mundial de Coca Cola que la compañía pensaba comunicar de forma inminente al mercado su dimisión a través de un hecho relevante. Y le indicó su contenido, en el que atribuía la renuncia precisamente a esos "motivos personales". De Quinto lo dio por bueno con un escueto: "Muchas gracias...perfecto".

Precisamente la CNMV investiga en su expediente si Telepizza camufló con esos "motivos personales" las verdaderas razones del abandono. La compañía, a la tercera ocasión, aporta toda la información al respecto y pone la pelota en el tejado de De Quinto, al aclarar que también conocía qué se iba a comunicar al regulador. En cualquier caso, las pesquisas del regulador se centran en si Telepizza ocultó o no información relevante al mercado y no en el modus operandi del exdirectivo, a quien el regulador no ha comunicado la apertura de ningún proceso sancionador.

Preguntado por este periódico, De Quinto afirmó que en todo momento confió en las directrices aportadas por el secretario del consejo, pensando que se ajustaban a la ley, y que nunca tuvo la voluntad de ocultar información. Fuentes de Telepizza reiteran las explicaciones ya expresadas. Indican que, conforme a la normativa, se comunicaron los motivos en el momento de la dimisión. Y se detallaron después en el informe de gobierno corporativo.