Nike tropieza en Bolsa tras una lesión de una promesa del baloncesto

Si un jugador de baloncesto se lesiona porque la deportiva que lleva se rompe a los pocos segundos de comenzar un un gran partido, la polémica está asegurada en las redes sociales. Si el fabricante es Nike y el deportista Zion Williamson, una de las grandes promesas del baloncesto estadounidense, jugador del equipo de la Universidad de Duke, el incidente tendrá consecuencias.

Las redes sociales reaccionaron inmediatamente y este jueves, los títulos de Nike ceden en Bolsa alrededor de un 1%. La marca es patrocinadora de la NBA, y del equipo de Duke, y sus principales competidores han aprovechado este tropiezo para intentar arrebatarle el puesto. Poco después del accidente, Puma publicó un tuit, ya borrado: "Esto no habría pasado con unas Puma". Este mensaje también ha recibido numerosas críticas.

Nike no ha tardado en reaccionar y ha emitido un comunicado: "Obviamente estamos muy preocupados y queremos desear a Zion una rápida recuperación". "Aunque se trata de un hecho aislado, estamos trabajando para identificar el problema", explican.

Las Nike PG 2.5 son las responsables del accidente, un modelo de deportivas que se venden a un precio de 110 euros en España y afirman estar "diseñadas para los jugadores más versátiles". No obstante, esta no es la primera vez que Nike se enfrenta a una situación de este tipo. En 2017, la marca tuvo que hacer frente a grandes criticas después de que varias de las camisetas vestidas por grandes estrellas de la NBA, como Lebron James, se rasgaran. La firma también ha sido criticada recientemente por uno de sus últimos modelos de deportivas para jugar al baloncesto: un zapato sin cordones que puedes controlar con el teléfono móvil y que sin embargo, los usuarios no han conseguido conectar con los dispositivos.