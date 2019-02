Los protagonistas de bonos y préstamos ponen el acento en...

4

ING, clara apuesta por la financiación sostenible

“Seguimos impulsando la financiación sostenible, mediante la financiación directa de activos renovables y activos inmobiliarios verdes, y a través de la concesión de créditos sostenibles a compañías españolas y portuguesas”. En España, ING fue el primero en estructurar este tipo de préstamos en 2017, el cual se está asentando como estándar de mercado tal y como demuestran las operaciones de 2018 de Iberdrola o Cellnex Telecom. De pie: J. Garrido, M. de Andrés, Á. Fernández Quiñones, C. García Peredo, S. Casado, G. Gil, J. Fernández de la Vega y A. Torre; sentados: M. Badiola, C. Riocerezo, C. Paredes, W. Ermilate, J. Muro-Lara y J. Bravo.