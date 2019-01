Goldman y Citi pelean por la corona en fusiones y adquisiciones en España

Una cruenta batalla se libró en el seno de la banca de inversión española en los últimos meses de 2018. En un año de debilidad en las Bolsas y después de que hasta seis compañías cancelasen su debut en el mercado, las fusiones y adquisiciones se han rebelado como el talismán de bancos y asesores para salvar el año. Y ha sido en este ámbito donde la lucha ha sido más encarnizada.

Citi lideraba durante buena parte del año el ranking que elabora Mergemarkets tras desplazar a Morgan Stanley, el ganador de 2017. Pero el acelerón de última hora de Goldman Sachs, que hasta septiembre ocupaba la segunda posición le ha hecho hacerse con el triunfo. Según estos datos, esta entidad ha asesorado 13 operaciones por más de 52.000 millones, mientras que Citi se ha quedado a menos de 1.000 millones de la victoria gracias a nueve inversiones. Más igualados aún están Morgan Stanley, y Société Générale, a quienes les separan unos 700 millones. Credit Suisse se queda en el quinto puesto con 46.173 millones.

Esta clasificación, sin embargo, tiene truco. En un mundo financiero donde cada operación precisa de un ejército de bancos de inversión, no todos ellos tienen el mismo peso. Y, por tanto, participar en una operación, por grande que sea, no garantiza embolsarse per se una gran comisión.

Así, Citi retiene el liderazgo en las comisiones cobradas por asesorar fusiones y adquisiciones en España con 67 millones de euros ingresados. Goldman Sachs, sin embargo, no aparece en las diez primeras posiciones de la lista elaborada por Dealogic.

Santander sigue capitaneado el ranking patrio. Ocupa la octava posición por operaciones asesoradas, con 42.395 millones. Y la novena por el cobro de 18,4 millones en comisiones. En 2018 emergieron con fuerza dos boutiques españolas independientes: AZ Capital y Key Capital. Ambas tuvieron un papel esencial en la operación del año, la opa con la que el consorcio formado por Atlantia y ACS se hicieron con Abertis. Key Capital actuó como asesor de cabecera de ACS y la otra trabajó para el consejo de la concesionaria, así como en la venta de Codorníu a Carlyle.

La operación de Abertis ha sido la mayor opa desde la cruzada por Endesa y ha provocado la irrupción de nuevos contendientes, como el japonés Mizhuo y el italiano Mediobanca, que ahora coordina la fusión entre Unicaja y Liberbank. También aupó a Citi, una de las firmas que elaboró las valoraciones independientes para Abertis, que realizó la valoración de Saeta Yield y que asesoró al grupo chino Hontai para hacerse con la productora Imagina.

De cara a 2019, Goldman cuenta con una baza para mantenerse en la parte alta del ranking. Asesorará la que se prevé la operación de capital riesgo del año, la venta de la filial de servicios de Ferrovial. Citi, Barclays, Santander y Bank of America-Merrill Lynch tomarán parte en la opa de KKR y otros fondos de capital riesgo sobre Telepizza.