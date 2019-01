Suspenso de los bufetes a las reformas del Gobierno en materia laboral

Vacaciones. Los principales cambios laborales de 2018 no solo se han materializado en la ley. Vidal Galindo, socio laboral de Jones Day, destaca el papel de la jurisprudencia, “tanto a nivel nacional como europeo”. Así, el TJUE declaró que un trabajador no pierde su derecho a vacaciones retribuidas por no haberlas solicitado antes de concluir su relación laboral. Es el empresario quien debe demostrar que el empleado se abstuvo “consciente y deliberadamente” de pedirlas.

Sucesión de empresa. En septiembre de 2018, el Supremo estableció que siempre que haya una transmisión en el marco de una sucesión de empresas, impera el régimen legal de transmisión y subrogación laboral. Para Galindo, “esta cuestión tendrá un importante impacto en 2019, cuando nuestro Tribunal Supremo comience a resolver casos concretos y a trasladar la doctrina europea”.

Control empresarial. Otra de las cuestiones abordada por los tribunales ha sido el control del empresario sobre el empleado durante la jornada de trabajo mediante monitorización de correos o vigilancia por GPS. Así, el Supremo determinó que, para hacer uso de esos datos, la compañía debe informar al trabajador de que se está llevando a cabo este control y que puede desencadenar medidas como el despido.

Ultraactividad. En otra relevante sentencia, el Supremo avaló que la ultraactividad de los convenios caduca al año, periodo tras el cual sería de aplicación el convenio anterior. Además, matiza el tribunal, “transcurrido un año desde la denuncia del convenio (...) se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior”.