Globalia refuerza su apuesta por crecer en hoteles en Caribe

Be Live, la división hotelera de Globalia, sigue pisando el acelerador en el Caribe. Esta mañana ha hecho oficial la inauguración del Be Live Collection Punta Cana Adults Only, el séptimo establecimiento en la República Dominica, que ha contado con una inversión de 22 millones de euros. El hotel, con una categoría de cinco estrellas y 403 habitaciones, está situado en primera línea de playa, frente a la laguna de Bávaro, y se sitúa dentro del segmento de hoteles solo para adultos.

De esta manera, la cartera de activos hoteleros de Be Live sube a 33 establecimientos, con tres ubicaciones principales: Cuba, República Dominicana y Canarias, con siete hoteles cada una. En el resto de España cuenta con cinco hoteles en Baleares y uno en Talavera de la Reina (Toledo). El listado se completa con tres establecimientos en Marruecos, dos en Portugal y uno en México.

La división hotelera de Globalia es de las pocas que ha apostado por el segmento de hoteles para adultos frente a la apuesta masiva por el turismo familiar. Con la incorporación del nuevo inmueble de República Dominicana, ya son seis (un 19% del total) que están limitados a ese colectivos. Tres están situados en Mallorca (Costa Palma, La Cala Boutique y Marivent), uno en Tenerife, otros en Varadero (Cuba) y finalmente el inaugurado esta mañana en Punta Cana (República Dominicana).

Desde la compañía se destaca, además del ritmo de aperturas, el importante esfuerzo inversor para renovar la planta hotelera y el aprovechamiento de sinergias con Air Europa, ya que vuela a todos los destinos donde la matriz cuenta con hoteles.