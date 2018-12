Borja de la Cierva: “No hay plan de salvamento de Dia alternativo al del consejo”

¿Respalda su accionista de referencia, el magnate ruso Mijail Fridman, lo anunciado hoy tras las dimisiones de las últimas semanas?

Nosotros no tenemos ninguna constancia de que no esté de acuerdo con este plan. Es más, hasta hace dos semanas teníamos dos consejeros de Letterone en el consejo y hasta hace cuatro semanas teníamos a un tercero. Con ellos hemos trabajado tanto en el plan de negocio, como en el plan de financiación como en la captación de talento En la comisión de auditoria y en la de nombramientos. Hemos trabajado en el único plan que conocemos. Y por eso no entendemos el motivo de sus dimisiones. Dicen que van a trabajar en un plan global, pero nosotros no conocemos ese plan global ni nos consta que tengan ese otro plan.

Hemos hablado con ellos las decisiones que se han comunicado hoy. Hemos reformado el consejo, pero es cierto que entre el consejo y el accionista de referencia hay un diálogo directo y constructivo. Imagino que las personas que llevan ese diálogo habrán hablado con el accionista de referencia y lo habrá puesto en su conocimiento desde el momento en que se han producido todos esos hechos. Nosotros no conocemos ningún otro plan. Y hemos trabajado en el plan que tenemos delante y creemos que es ejecutable.

¿Qué banco no ha firmado aún la refinanciación?

De 12 entidades, 11 han firmado. Lo último que queremos es poner en una situación complicada a un banco. Estamos tocándolo con los dedos y esperamos cerrarlo en los próximos días, si no surge ningún problema adicional firmarlo. Y si surge algún problema, tardaremos algún día más. No tenemos ninguna duda y si financian es porque creen en la compañía. No estoy en condiciones de decir qué banco es.

¿Por qué se ha destituido al anterior consejero delegado tras solo cuatro meses en el cargo?

El consejero delegado cesado se nombró a finales de agosto. Desde entonces ha llovido mucho. Si se ha cambiado al consejero delegado es porque hay una pérdida de confianza por parte del consejo. Los bancos acreedores no han tenido nada que ver con esto, ni lo han sabido. Es una decisión exclusiva del consejo.

¿La refinanciación implica una quita de la deuda?

Jamás hemos hablado de una quita ni pensamos que ese sea el camino necesario para reforzar la estructura de capital. Los bancos no tienen condiciones distintas que los estándares del mercado. No hemos hablado ni de conversión de deuda en capital ni de cosas parecidas.

Las condiciones de la refinanciación son las típicas de este tipo de situaciones. Dada la situación de la empresa el coste es un poco más alto del habitual, pero son unas condiciones que se extienden hasta el mes de mayo. Los bancos quieren tener más garantías sobre la sociedad y más control sobre la liquidez. Es lo que pasa en un proceso de refinanciación. Y donde ha sido muy importante la contribución de un banco como Morgan Stanley que ha garantizado con seis meses de anticipación el éxito de la ampliación.

¿Cuáles son las condiciones de Morgan Stanley para preasegurar la ampliación?

Son unas condiciones normales. Que la ampliación no sea impracticable por algún evento desconocido. Tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y no tenemos ninguna duda de que si en algún momento el compromiso de Morgan Stanley no estuviera tendríamos que comunicarlo. Y eso quiere decir que Morgan Stanley está garantizando la ampliación. Son requisitos que se cumplirán por parte de la compañía.

¿Están buscando un caballero blanco que acuda a la ampliación y haga frente a Fridman?

No. Esto es una compañía cotizada y si algún inversor tiene interés en la compañía no tiene más que coger la cartera y comprar. Nosotros no buscamos ni tenemos ningún caballero blanco.