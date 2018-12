Objetivo: asentar en las islas el negocio de los eSports

Muchos canarios no habían oído hablar de los eSports, o deportes electrónicos, hasta que la polémica los puso en la primera plana de los periódicos regionales. El plan del Gobierno de Canarias para introducirlos en las escuelas como actividad extraescolar, tal y como finalmente ha hecho, e incluso de organizar una liga de deportes electrónicos, los colocó en el centro de la controversia.

Más allá de la polémica, los eSports están en la agenda del Ejecutivo canario como una actividad económica más que hay que fomentar y una forma de atraer otro tipo de turismo, el de los jugadores profesionales de deportes electrónicos. “Se calcula que los eSports generarán algo más de 900 millones de euros en todo el mundo este año. Canarias quiere ser parte de este fenómeno y referente para la organización de eventos. Incluso al aire libre, gracias a nuestro clima”, afirma Isaac Castellano, consejero autonómico de Turismo, Cultura y Deportes, que se compromete a facilitar en lo posible el negocio de los eSports en Canarias.

Por lo pronto, ya se han celebrado con su apoyo algunas competiciones de eSports en las islas, la última en Las Palmas de Gran Canaria los días 15 y 16 de diciembre, el Canarias eSports Week, con 20.000 euros en premios y el juego Counter-Strike: Global Offensive como protagonista de la competición.

“Queríamos traer a España parte de los grandes eventos de eSports que se dan en el extranjero, algunos con 140.000 seguidores presenciales y más de 45 millones de usuarios únicos online”, explica Eider Díaz, responsable de comunicación de ESL, organizadora de la competición. Se refiere a eventos como el que se desarrolla en febrero en Katowice, Polonia y que ha transformado la ciudad. “Hoy es famosa gracias a los deportes electrónicos y a la apuesta de su alcalde por ellos”, sostiene Díaz.

Algunos cálculos hablan incluso de la generación de 22 millones de euros en valor publicitario por ese evento. En España el desarrollo de los eSports aún no ha llegado a esas cotas, pero la progresión es buena. Según un estudio de Newzoo, especializada en videojuegos y eSports, en 2018 los deportes electrónicos tienen en España una audiencia de 6,2 millones de personas que siguen en distinto grado las competiciones. Y en general en el mundo se espera un crecimiento del sector del 51% para 2021. La repercusión económica no es solo por publicidad porque, aunque se juegan frente a un ordenador, los eSports funcionan como cualquier otro deporte, con entrenamientos, preparación física y mental…

Y con sus propios centros de alto rendimiento que también generan riqueza. Javier Antonio González dirige INC Gaming Center en Tacoronte, Tenerife: “Además de ordenadores potentes y poder tener al compañero de equipo al lado, hay un nutricionista y un psicólogo deportivo que les ayuda a afrontar la frustración ante errores en el juego”. Y señala que “en Canarias hay una cantera bastante buena de jugadores. Pero no despegaremos hasta que no cambie la visión negativa que se tiene de los eSports”.

Tal vez entonces se pueda llegar a lo que ya ocurre en grandes ciudades como Madrid. Allí Fernando Piquer dirige el club Movistar Riders, un centro de alto rendimiento con 80 empleos directos entre jugadores y otros profesionales. “Es muy especializado” dice “en algunos juegos no fichas simplemente a un jugador, sino una determinada posición, igual que en el fútbol buscas un defensa central o un delantero”.

Pero quizá el mejor ejemplo del negocio que pueden suponer los ­eSports en Canarias lo represente Gaming Experience, una startup que el año pasado consiguió atraer una inversión de 600.000 euros. Su consejero delegado, Antonio Cabrera, dirigió e hizo crecer la Tenerife LAN Party. Hoy lidera “una plataforma online donde el usuario se registra y disfruta de muchos contenidos. Les ofrecemos desde un evento a través de Gaming Experience, a participar en competiciones de eSports, o ver campeonatos de alto nivel. Y todo desde un solo sitio. Y ahí nos movemos nosotros para desarrollar negocio con distintas marcas”.