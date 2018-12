El secretario del Tesoro de EE UU contactó con los seis grandes bancos del país tras el desplome del mercado

El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, mantuvo una serie de contactos telefónicos "individuales" con los consejeros delegados de los seis principales bancos estadounidenses (Bank of América, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi y Morgan Stanley), después de

las fuertes caídas de los mercados en las últimas sesiones, que han evaporado más del 12% del valor del índice Dow Jones de Industriales en lo que va de mes.



"El secretario Mnuchin realizó una serie de llamadas hoy a los consejeros delegados de los seis mayores bancos del país: Brian Moynihan, Bank of America; Michael Corbat, Citi; David Solomon, Goldman Sachs; Jamie Dimon, JP Morgan Chase; James Gorman, Morgan Stanley; Tim Sloan,

Wells Fargo", confirmó el propio Mnuchin a través de su cuenta oficial en Twitter.



En este sentido, el secretario del Tesoro de EEUU destacó que los banqueros confirmaron que cuentan con liquidez abundante disponible para conceder préstamos a los consumidores, las empresas del mercado y el resto de operaciones. "También confirmaron que no han experimentado ningún problema de compensaciones o márgenes y que los mercados funcionan correctamente".



El secretario del Tesoro, por otro lado, anunció que mantendrá una conversación este lunes con el Grupo de Trabajo sobre mercados financieros del presidente de EEUU, que preside Donald Trump y que incluye al consejo de gobernadores de la Reserva Federal (Fed), a la Comisión del Mercado

de Valores (SEC), a la Comisión de Negociación de Futuros y Commodities (CFTC).



Asimismo, se ha invitado a tomar parte también en la reunión a la Oficina del Interventor de la Moneda y a la Corporación Federal de Garantía de Depósitos, con el objetivo de discutir sobre la coordinación de esfuerzos para garantizar la normalidad en los mercados.



"Continuamos viendo un fuerte crecimiento de la economía estadounidense con una robusta actividad de consumidores y empresas", destacó Mnuchin, añadiendo que "con el cierre del Gobierno, el Tesoro desplegará empleados clave para mantener sus operaciones estratégicas"