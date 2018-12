Ikea nombra a dos españolas como altos cargos del grupo en Europa

Ingka Group, anteriormente Grupo Ikea, apuesta por el talento español femenino con el nombramiento de Belén Frau como subdirectora de operaciones del grupo en Suecia, y el de Asunta Enrile, nueva directora general de Ikea Italia, según ha informado la multinacional sueca en un comunicado, que ha precisado que ambas designaciones serán efectivas a partir del próximo 1 de enero de 2019.

En concreto, Frau, que fue directora general de Ikea en España en 2011, puesto que desempeñó hasta su traslado a Italia en 2015, supervisará desde Suecia los procesos transversales entre distintas áreas y formará parte de comités estratégicos de dirección, como los centrados en el área digital y el de las personas.

Además, tendrá responsabilidad directa sobre el negocio en siete países: Bélgica, Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, además de presidir el consejo de los mercados de España, Finlandia y el Sureste de Europa.

Por su parte, Asunta Enrile ha sido designada nueva directora general de Ikea Italia, tomando el relevo a Frau, tras dos años como directora general adjunta de la firma en Alemania, periodo durante el cual ha contribuido al desarrollo y crecimiento de la enseña en el país.

Enrile reportará al subdirector de operaciones del grupo, Mikael Palmquist, y será responsable directa de una red comercial formada por 21 tiendas y más de 6.000 empleados y empleadas, con una facturación de 1.726,8 millones de euros en 2017.

"Estoy muy emocionada con esta nueva oportunidad que tengo por delante. Italia es uno de los países que más ha innovado y experimentado, y juega un papel fundamental dentro del grupo", ha subrayado Enrile, que ha indicado que el desafío consiste en hacer que Ikea sea "más accesible y asequible" para los italianos.

Por su parte, Belén Frau se despide "orgullosa" de haber dirigido la actividad empresarial de Ikea en Italia. "Ha sido una aventura increíble y, gracias a un trabajo en equipo extraordinario, hemos probado nuevas formas de acercarnos a nuestros clientes y nuevos formatos, y hemos mejorado nuestra plataforma de comercio electrónico", ha indicado.

"Hoy me despido de esta familia Ikea con la certeza de que las habilidades profesionales y personales de Asunta contribuirán al crecimiento del país. Mi experiencia en Italia me ha enriquecido mucho y pienso usarla en el nuevo desafío al que me enfrentaré a nivel de grupo", ha señalado la directiva vasca.

En la actualidad, casi una treintena de españoles ocupan puestos de dirección de diversas unidades y países de todo el mundo. Así, Juvencio Maeztu asumió hace unos meses nuevas responsabilidades como vicepresidente y director financiero del Grupo desde Holanda; Javier Quiñones se mudó a Londres en 2014 para asumir primero el cargo de subdirector y posteriormente el de director general para Reino Unido e Irlanda, entre otros.

De esta forma, Alemania, Bélgica, China, Estados Unidos, Francia, India, Portugal, República Checa, Serbia y Suiza, completan la lista de países que cuentan con representación española en puestos directivos.