Vodafone contraataca a Telefónica: incorpora a la Fox en la batalla de la TV

Vodafone vuelve a moverse en el ámbito de la televisión de pago, un segmento en el que la competencia con Telefónica y Orange es cada vez más dura. La teleco que dirige Antonio Coimbra ha anunciado hoy un amplio acuerdo con Fox, para ofrecer las series y películas de la major de Hollywood.

De esta forma, Vodafone España será la primera operadora de Europa en ofrecer Foxnow, el servicio en streaming de Fox Networks Group. Los usuarios de la teleco podrán acceder a los contenidos de los canales Fox y Fox Life, junto con el catálogo de series del grupo estadounidense. Hay más de 1.000 horas de series como The Walking Dead, Deep State, False Flag, Legión y Vis a Vis, entre otras, según ha explicado la operadora, que indica que estarán disponibles las temporadas completas.

Además, Foxnow incluirá temporadas completas de series como The Gifted, The Orville, Atlanta, Prison Break, The Resident, The Chi, Sin Palabras y The Mick. En 2019 se incorporarán nuevos estrenos como The Passage, Proven Innocent, Single Parents y The Cool Kids. Estos contenidos estarán disponibles a partir del 14 de diciembre en la sección de Videoclub para los clientes de Vodafone TV sin coste adicional alguno.

"Queremos tener la mejor propuesta de cine español e internacional", ha explicado Ignacio García-Legaz, director de Vodafone TV, en un encuentro con los medios de comunicación. El ejecutivo ha recordado que Vodafone tiene acuerdos con grupos como Netflix, HBO España, AXN y Filmin, entre otros.

García-Legaz ha anunciado nuevas iniciativas como la inclusión de contenido propio de HBO España a través de la sección de Videoclub. Además, anunció que la empresa va a abrir todos los canales de su oferta televisiva a todos los clientes sin coste alguno.

García-Legaz defendió la decisión de Vodafone de salir del fútbol televisado por sus altos costes. "Nos suponía un coste anual de 330 millones de euros", explicó el ejecutivo, quien añadió que el coste por cliente rondaba los 1.000 euros al año.

En relación al acuerdo de Telefónica y Netflix, anunciado este lunes, aseguró que a Vodafone le preocupa poco, indicando que el impacto por precios será pequeño. García-Legaz descartó que Vodafone vaya a entrar en la producción propia de contenidos. En su opinión, es difícil para las telecos entrar en ese ámbito porque son culturas muy diferentes.

De igual forma, anunció nuevas funcionalidades para su servicio de televisión entre las que figura la aplicación Vodafone TV en los televisores Samsung Smart TV, la compatibilidad de Vodafone TV con Chromecast, así como un servicio de protección para niños.García-Legaz señaló que Vodafone prevé lanzar servicios de gestión de su televisión a través de asistentes digitales como Alexa.

El ejecutivo cargó con dureza contra la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) y su panel de medición de audiencias televisivas, en el que se miden las audiencias de grupos como Netflix o HBO. "El panel de la CNMC está muy mal, debe tener problemas de metodología o de muestra en la selección", ha asegurado García-Legaz, quien ha añadido que tiene errores de más de un 100%. "No coinciden con la realidad", ha afirmado.