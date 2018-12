Apple cae en Bolsa tras prohibirse la venta de varios iPhone en China tras una demanda de Qualcomm

La guerra entre Apple y el fabricante de procesadores Qualcomm se agudiza. La compañía de la manzana está cayendo más de un 2% en la Bolsa de Nueva York tras conocerse que un tribunal chino ha decidido, de manera cautelar, impedir la "importación, venta y oferta de venta" de siete modelos de iPhone después de que la justicia del país asiático haya aceptado la demanda contra Apple de Qualcomm por infracción de patentes, según ha informado esta compañía en un comunicado.

"Valoramos profundamente nuestra relación con los clientes y rara vez recurrimos a los tribunales para que nos ayuden, pero también tenemos la creencia permanente respecto a la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual", añadió en la nota Don Rosenberg, vicepresidente ejecutivo de Qualcomm.



En concreto, el tribunal chino ha impedido la venta de los iPhones 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y el iPhone X. Los modelos lanzados este año, los iPhone XR y XS, quedan excluidos. La medida no limita la venta de aquellos productos que ya estén en tienda o en manos de los distribuidores. "Apple continúa beneficiándose de nuestra propiedad intelectual mientras se niega a compensarnos. Esta decisión del tribunal es una confirmación más de la fortaleza de la cartera de patentes de Qualcomm", subrayó el directivo.

Apple ha señalado en declaraciones a los medios que utilizará todas sus "opciones legales" en los tribunales y calificó los "esfuerzos de Qualcomm para prohibir" sus productos como un movimiento desesperado de una compañía cuyas prácticas ilegales están bajo investigación por reguladores de todo el mundo", informó Efe. La compañía que capitanea Tim Cook añadió que "todos los modelos de iPhone siguen estando disponibles" en el mercado chino y acusó a Qualcomm de reivindicar "tres patentes que nunca ha planteado antes, incluyendo una que ya ha sido invalidada".

El fabricante de microprocesadores, sin embargo, aseguró que tienen pendientes otras acciones similares contra Apple en relación a otras infracciones de patentes en China y en otras jurisdicciones del mundo. Una de las patentes en base a la cual se ha decidido tomar la medida de prohibir la venta de algunos terminales de Apple se centra en el ajuste y cambio de formato de las fotografías en el móvil, mientras que la otra tiene que ver con la gestión de aplicaciones mediante la pantalla táctil al mismo tiempo que se siguen usan otras apps.

Debido a que las patentes se refieren a sofware, Apple podría realizar cambios en su software para evitar las patentes y seguir vendiendo sus teléfonos, informó Reuters.

La disputa legal entre Apple y Qualcomm viene de lejos. El fabricante de chips también solicitó a EE UU que prohibiera la importación de varios modelos de iPhone por infracción de patentes, pero el caso no progresó. Los últimos iPhone lanzados por Apple ya utilizan un chip propio de la compañía de Cupertino, el A12 Bionic con inteligencia artificial.

Tras conocerse la noticia, los títulos de Qualcomm suben más de un 3%. Según informa The Wall Street Journal, el tribunal chino especializado en propiedad intelectual había tomado la decisión de prohibir las ventas de los modelos de iPhone el pasado 30 de noviembre, pero hasta ahora no había trascendido a la opinión pública.

Las malas noticias no acaban aquí para Apple. Citi ha reducido su precio objetivo a 200 dólares por acción frente a los 240 en los que lo establecían hasta ahora. Sus analistas creen que "las guerras comerciales" pueden perjudicar las acciones de la tecnológica, y la crisis actual de Huawei que enfrenta a EE UU y China no parece que vaya a ayudar. El mercado chino representa hoy el 18% de las ventas totales de la compañía.

Los analistas de Citi no creen que Apple vaya a pinchar y no vaya a cumplir con sus ventas. Igualmente ve improbable que los aranceles chinos vayan a poner el foco en los dispositivos de la icónica marca, pero sí advierten que en un escenario pesimista, si sus ingresos caen entre un 2% y un 3%, el precio de sus títulos podrían llegar a caer hasta los 125 dólares.