MásMóvil crea una división de teleasistencia con ex altos directivos de Jazztel

El Grupo MásMóvil ha firmado un acuerdo de colaboración con dos ex directivos de Jazztel, Pablo Lopez, ex director comercial, y Vicente Casciaro, ex responsable de Tecnología y Operaciones de esa operadora, para la creación de un nuevo proyecto mixto de servicios y telecomunicaciones.

En comunicado, la operadora explica que ambos ejecutivos van a emprender con MásMóvil de socio mayoritario un proyecto de nueva creación que pretender "cubrir de forma innovadora" las necesidades demandadas por el segmento de los clientes senior que en la actualidad no encuentran productos y servicios adecuados. En términos generales, desarrollarán un servicio completo de telecos en casa con un sistema de asistencia para séniors con teleasistencia por si hay algún tipo de emergencia o necesidad.

MásMóvil indica que este nuevo proyecto tiene "un alto componente de innovación", así como la ambición de disponer de una oferta comerciable en el plazo de un año.

La oferta estará compuesta previsiblemente por los servicios de telecomunicaciones habituales (telefonía fija, móvil e internet) y por otros aún por definir vinculados principalmente a la asistencia en el hogar. Tanto MásMóvil como Lopez y Casciaro van a ser parte de los socios fundadores del proyecto y, como demostración de su "total compromiso" con la iniciativa, van a participar con inversiones relevantes en el capital social de la nueva compañía.