El ministro británico de Economía augura un "caos" si no hay acuerdo del Brexit

El ministro británico de Economía, Philip Hammond, advirtió hoy de que si el Parlamento del Reino Unido no aprueba el acuerdo del "brexit", la economía del país se volverá "caótica".



En una entrevista en la BBC Radio 4, Hammond instó a los diputados de la Cámara de los Comunes a apoyar el acuerdo porque, de lo contrario, habrá "muy serias consecuencias" que incluirán la pérdida de empleos.

El ministro hizo estas advertencias coincidiendo con el viaje a Bruselasde la primera ministra Theresa May, que se reúne hoy con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Consejo, Donald Tusk, antes de la cumbre extraordinaria que se celebrará

mañana para aprobar el acuerdo.



Para el titular de economía británico lo que ofrece ese pacto es "mejor que permanecer en la Unión Europea (UE)" y ayudará a reducir la división entre los británicos que ha provocado el "divorcio" del bloque comunitario.



"Es una manera de abandonar la UE con el mínimo impacto negativo para nuestra economía", reiteró.

Además, manifestó que la economía no es la única consideración, sino que la propuesta de May también es la más apropiada políticamente.



"Si queremos que este país sea próspero en el futuro tenemos que volver a unirnos después de este proceso", señaló.

Esta previsto que, después de que hoy Londres y Bruselas terminen de sellar los flecos del acuerdo, mañana los Veintisiete voten para aprobarlo.



España ya ha adelantado que votará en contra del mismo si no se modifica el artículo 184, que deja en una posición ambigua al país respecto a Gibraltar.