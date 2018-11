Ibex 35, en directo: La Bolsa modera los avances con el Brexit y China en el foco

nuria Salobral

Citi: "Es mucho más probable que se dé un 'Never Brexit' o un Brexit duro que el preacuerdo actual"

Los problemas internos que afronta Theresa May para sacar adelante el preacuerdo de Brexit hacen muy improbable que salga adelante, según advierte Citi. “El actual Gobierno no tiene unidad ni legitimidad para dirigir un proceso ordenado de brexit y otro eventual Gobierno, con un nuevo líder o un nuevo partido, no ofrece una política realista ni coherente sobre el Brexit”, apunta el banco. En conclusión, Citi cree mucho más probable que no se llegue a producir el Brexit (Never Brexit) o un Brexit duro que la aplicación del acuerdo actual.