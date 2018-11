Ibex en directo: El selectivo se juega los 9.100 puntos con BBVA en el punto de mira

Miriam Calavia

La página web y la aplicación de Ryanair no estarán disponibles durante 12 horas por mantenimiento

Ryanair ha informado de que su página web y la aplicación móvil no estarán disponibles durante 12 horas por mejoras en sus sistemas, desde las 18.00 horas del miércoles 7 de noviembre hasta las 6.00 horas del jueves 8 de noviembre.

Durante este tiempo, los servicios de 'check in' 'on line' no estarán disponibles. Por ello, la aerolínea ha contactado este lunes por SMS y correo electrónico a todos los clientes que tienen reservas para volar entre estos dos días, aconsejándoles que hagan el 'check in' de su vuelo el martes, antes del cierre de la página web.

De la misma manera, durante este tiempo no será posible hacer nuevas reservas ni cambios en las reservas ya existentes. Ryanair se ha disculpado por cualquier inconveniente que pueda causar este trabajo de mejora en sus sistemas.

Ep