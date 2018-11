Los demócratas recuperan el control del Congreso, los republicanos mantienen el Senado

Las elecciones legislativas de Estados Unidos, primer gran examen político a la presidencia de Donald Trump, se están saldando con la victoria del partido demócrata, que tiene prácticamente asegurada la mayoría en la Cámara de Representantes. El partido republicano, por su parte, conserva el control del Senado.

Ambos resultados se corresponden con las previsiones de las encuestas, y deparan un panorama política aún complejo y polarizado: Donald Trump aún tiene un fuerte apoyo popular, pero su capacidad para imponer su agenda queda muy tocada. Los demócratas necesitaban la victoria en la Cámara como promer paso para reponerse del desastre de 2016 y poner freno a Trump, pero quedan lejos de una mayoría en el Senado que debilitaría al presidente de forma casi definitiva al magnate.

Aunque aún restan circunscripciones por cerrar, los demócratas tienen asegurados 211 escaños de los 218 necesarios para ganar el control de la cámara, y tienen ventaja en otros 19. Los republicanos habrían asegurado 193, por el momento. El control demócrata de la cámara baja es casi un hecho, si bien varios distritos aún pueden deparar una ventaja superior.

En el Senado, no obstante, los demócratas necesitaban arañar dos escaños de los 35 que estaban en liza. No obstante, la mayor parte de estos 35 senadores ya eran demócratas, por lo que el partido necesitaba un vuelco que las encuestas consideraban muy poco probable. Los republicanos, de hecho, han quitado tres escaños en Dakota del Norte, Missouri e Indiana. Donald Trump, no ha tardado en celebrar el resultado y ha subrayado en su cuenta de Twitter que "esta noche a sido un éxito tremendo".

La última vez que los demócratas controlaron la Cámara de Representantes fue en 2010. La líder demócrata en el congreso, Nancy Pelosi, aseguró hoy que "mañana será un nuevo día" para el país después de que su partido arrebatara la mayoría en esa cámara a los republicanos en los comicios de medio mandato celebrados hoy. Pelosi insistió en que el logro de los demócratas de esta noche no tiene que ver con las diferencias partidistas, sino con "conservar los valores constitucionales" de Estados Unidos.

También se han celebrado elecciones a gobernador en varios Estados. En Kansas, Laura Kelly, demócrata, se convertirá en la nueva gobernadora frente al republicano Kris Kobach, lo que supone un duro golpe para los republicanos, que no han perdido unas elecciones a la gobernación del estado en una década. Esto también constituirá un revés para Trump, que otorgó a Kobach un papel relevante tras las elecciones presidenciales celebradas en 2016. Los demócratas han arrebatado otros cuatro Estados a los republicanos, además de Kansas: Nuevo México, Illinois, Michigan y Maine.

En el estado de Colorado, el demócrata Jared Polis se hará con la victoria, lo que lo convertirá en el primer gobernador estadounidense abiertamente homosexual. Por otra parte, Marsha Blackburn, del Partido Republicano, se convertirá en la senadora por Tennessee y será la primera mujer en hacerlo por dicho estado.

Asimismo, la CNN estima que el senador demócrata Bernie Sanders logrará la reelección para conservar su escaño por Vermont. El demócrata Sherrod Brown continuará en su escaño por Ohio, mientras que Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts, se hará con un escaño por Utah.

A ellos se han sumado Deb Fischer (Nebraska), John Barrasso (Wyoming) y Roger Wicker (Misisipi) y Ted Cruz (Texas), que lograrán hacerse con un escaño en la Cámara Alta. El estado de Misisipi tendrá que celebrar una segunda vuelta electoral dado que ninguno de los dos candidatos al Senado --Cindy Hyde Smith y Mike Espy-- ha obtenido la mayoría de los votos.

Las demócratas Rashida Tlaib e Ilhan Omar, ambas musulmanas, se han asegurado un escaño en la Cámara de Representantes. Sólo otros dos musulmanes --ambos hombres-- han sido elegidos al Congreso de Estados Unidos: Keith Ellison y Andre Carson.