El ICAC abre un expediente sancionador contra PwC por la auditoría de Popular

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha abierto un expediente sancionador a la auditora PwC por las cuentas del Banco Popular de 2016, las últimas bajo el mandato de Angel Ron.



Según ha explicado a Efe un portavoz de PwC, el expediente no cuestiona el resultado de la auditoría, "se limita a poner de manifiesto supuestos errores de forma, con los que no estamos en absoluto de acuerdo". La noticia de la apertura del expediente sancionador del ICAC, adelantada hoy por Vozpópuli, llega justo una semana después de que la CNMV hiciera pública un expediente a Ron y su equipo por una infracción "muy grave" al suministrar datos inexactos o no veraces en las cuentas anuales de 2016.



Sin embargo, el mismo supervisor informaba en un comunicado que había decidido suspender la tramitación de dicho expediente al haber un proceso penal abierto por los mismo hechos.