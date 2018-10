Ikea entra en la energía: venderá placas solares en España tras la eliminación del impuesto al sol

Ikea celebra la eliminación en España del impuesto al autoconsumo energético, más conocido como impuesto al sol, un paso fundamental para llevar a sus tiendas del país su proyecto de venta de placas solares, que ya ha llevado a Reino Unido, Holanda, o Japón. Así lo ha afirmado el vicepresidente y director financiero del grupo Ikea, el ejecutivo español Juvencio Maeztu, presente en el Congreso Aecoc."Damos la bienvenida a la eliminación al impuesto al sol, es una buena noticia para los consumidores porque se cumplirán dos objetivos: tendrán la sensación de que ayudan a hacer un mundo mejor, y podrán ganar dinero", ha explicado, añadiendo que "el concepto de que hay que pagar más por ser ecológico está cambiando a que lo sostenible es más económico".

Maeztu no ha dado una fecha para el comienzo de la venta de paneles solares en los Ikea de España, aunque espera que sea "pronto". En cualquier caso, sí ha adelantado que su precio será "más barato respecto a lo que haya en el mercado", y que la llegada de este producto irá asociada a acuerdos con empresas energéticas de carácter local que ayudarán a su instalación "en una mañana. En Inglaterra, Ikea ha ampliado la naturaleza de ese acuerdo con sus socios energéticos para colaborar en la reducción del consumo energético, sea o no sola, algo que no descarta para España."El cliente nos proporciona sus datos de consumo y vemos con el socio energético las posibilidades de ahorrar y optimizar, y comprar energía a un precio más barato y que el consumo sea más racional", ha detallado Maeztu.

Ikea maneja una lista de entre 12 y 15 países para poner a la venta paneles solares, entre ellos España. "En Reino Unido está funcionando fenomenal, y todos sabemos que España tiene más días de sol, así que nada nos hace pensar que no vaya a funcionar igual de bien aquí". Maeztu también ha avanzado que la venta de paneles solares forma parte de una estrategia más amplia en materia de sostenibilidad: "Tenemos muchas iniciativas para ser más circulares y conectar con las comunidades.