Aecoc: “España no es Italia pero puede llegar a serlo”

El presidente de Aecoc, la patronal del gran consumo y la distribución, Javier Campo, ha advertido de las consecuencias que tendrá para la economía española la inestabilidad política, alertando de una "italianización de la política española" por la incapacidad para formar gobiernos en mayoría en los últimos tres años. "No es verdad que la economía pueda evolucionar independientemente de su acción de gobierno, porque es esta la que tiene que hacer las reformas estructurales que mejoren su competitividad", ha señalado Campo. "Eso Italia no lo ha hecho, y si el panorama sigue igual aquí estaremos más de diez años con gobiernos débiles, incapaces de hacer las reformas necesarias.España no es Italia, pero lo podríamos llegar a ser".

Campo ha señalado que la economía española está abocada a reducir su tasa de crecimiento anual si no se toman medidas para mejorar la competitividad y la productividad.Entre las medidas que ha propuesto, destaca la de retrasar la edad de jubilación para aumentar la población activa, aportar recursos para fomentar la natalidad entre los jóvenes, y una política de "inmigración inteligente" que "organice este fenómeno": "Vamos a necesitar inmigración para paliar el desierto demográfico, pero hacer política según el telediario no es la manera".

El presidente Aecoc también ha abogado por una reforma educativa que ayude a reducir el desempleo, con un especial foco en la FP Dual, para que sea adaptada a los colectivos más castigados por el paro, como los mayores de 50 años o los inmigrantes que perdieron su empleo al explotar la burbuja inmobiliaria, "con módulos de cuatro meses que les capaciten". Además, Campo ha subrayado la necesidad de incrementar el presupuesto de I+D, equivalente en España al 1,2% del PIB frente a la media europea del 2%: "Si queremos mejorar la productividad estamos obligados a implantar las nuevas tecnologías".

El Congreso AECOC es el punto de encuentro de los sectores de la distribución y el gran consumo, y reúne a un millar de ejecutivos entre hoy y mañana.