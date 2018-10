WhatsApp: primeras imágenes del modo oscuro y más novedades

La aplicación de mensajería está esperando la llegada de importantes novedades en los próximos meses, además en lo referente a dos aspectos muy importantes de la aplicación. Uno el prometido modo oscuro de WhatsApp, y el otro referente a las notas audio de la app, que también podrían recibir interesantes novedades en el futuro. Vamos a repasar las novedades que le esperan a WhatsApp, que además podemos verlas gracias a sendas filtraciones.

Novedades en el modo oscuro y notas de voz

Que WhatsApp está preparando un modo oscuro no es ninguna novedad, pero ahora hemos visto las primeras imágenes de cómo será, y como era de esperar, su aspecto no nos sorprende mucho, porque es tal y como debe ser un modo oscuro. Diseñado para que no dañe nuestra vista mientras estamos en entornos oscuros, este modo sustituirá el color blanco habitual de la interfaz de WhatsApp por otra completamente negra. De esta manera la retroiluminación del teléfono emitirá mucha menos luz, prácticamente la mínima, al sustituirse los colores claros por otros más oscuros. Ha sido en la propia beta de WhatsApp en la que se ha encontrado entre el código este modo, que por supuesto está lejos de ser implementado en la versión estable aún. Por lo que tendremos que esperar todavía al menos varias semanas o uno o dos meses para disfrutar de ella.

Novedades de WhatsApp, como el nuevo menú contextual y el modo oscuro

Por otro lado, también hemos conocido una interesante función que podría llegar a WhatsApp dentro de poco, y que además de interesante nos parece realmente útil. Tiene que ver con las notas de voz, uno de los contenidos más populares de la app, y que nos permitirá reproducir las notas de voz que hayamos recibido sin pausa alguna, de forma continua. Esto permitirá que si nos envía tres o cuatro notas de voz, cuando reproduzcamos la primera todas las demás se irán iniciando de forma automática. De esta manera podremos estar haciendo otras cosas mientras las escuchamos, y no tener que estar pendientes de volver a la app y tener que pulsar para reproducir el siguiente vídeo.

Por último, también hemos conocido que WhatsApp prepara un nuevo menú emergente que nos permitirá ejecutar diferentes tareas, como marcar como favorito un mensaje, responder, reenviar, copiar o más acciones. Una forma distinta de poder interactuar con los mensajes.