La banca vuelve a las ofertas previas a la sentencia del Supremo del jueves

Nuevo caos. Las entidades ya no saben cómo actuar, mientras que la firma de hipotecas se ha frenado en los últimos días. El comunicado del Supremo de hoy en el que anuncia que no será hasta el 5 de noviembre cuando aclare quién debe pagar el impuesto de las hipotecas ha vuelto a sembrar el caos en el sector financiero.

De momento, un gran número de entidades están ahora dando instrucciones a sus oficinas para que se siga con el criterio anterior y sea el cliente el que asuma el coste del impuesto de actos jurídicos documentados. De esta forma, han decidido mantener sus actuales ofertas hipotecarias, en algunos casos retiradas el jueves, hasta que el Supremo aclare el criterio de la sentencia de la pasada semana.

Entienden que tras el caos no pueden estar confundiendo más al cliente y tener paralizado su principal negocio, el crédito hipotecario. Por ello, no será hasta dentro de dos semanas cuando se harán cargo de este impuesto hipotecario si finalmente esa es la decisión del Supremo.

La banca entiende que el comunicado de hace unas horas del Supremo tampoco aclara si se mantendrá que los bancos asumirán este impuesto, aunque entienden que al final será así. Aseguran, sin embargo, que mientras que no haya jurisprudencia, y la sentencia no se publique en el BOE no tienen que hacerse cargo de este impuesto.

De momento, mantienen que solo se están firmando las hipotecas de clientes que deben concretar ya la compra de su casa, y prefieren pagar el impuesto que perder la oportunidad de adquirir su vivienda, explican fuentes financieras. La banca, además, está dispuesta a devolver en un futuro este impuesto al cliente si así lo sentencia del Supremo finalmente.

La banca cree que el cambio de criterio que analizará el Supremo solo hará referencia a la retroactividad de este impuesto.