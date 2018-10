Bruselas pide a Italia que rectifique los incumplimientos “sin precedentes” de su presupuesto

La Comisión Europea ha enviado este jueves una carta al Gobierno italiano en la que le insta rectificar el borrador presupuestario que envió a Bruselas este lunes puesto que incluye incumplimientos que "no tienen precedentes" de las normas presupuestarias europeas.



El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha entregado la misiva en persona al ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, en Roma. En ella, el Ejecutivo comunitario muestra su confianza en mantener un diálogo "constructivo" con las autoridades italianas y

pide una respuesta como muy tarde a mediodía del próximo lunes, 22 de octubre.



"Ambos, el hecho de que el borrador presupuestario incluya una expansión fiscal cercano al 1% del PIB, mientras el Consejo recomienda un ajuste fiscal, y el tamaño del desvío (una brecha de aproximadamente el 1,5% del PIB) no tienen precedentes en la historia del Pacto de Estabilidad

y Crecimiento", reza la carta.



La Comisión Europea critica en concreto que las cuentas públicas italianas proyecten para 2019 un incremento del gasto primario del 2,7% que "excede" el máximo recomendado del 0,1%, así como que el deterioro del déficit estructural asciende al 0,8% del PIB, lo que supone un desvío

"significativo" con respecto a la mejora del 0,6% acordada con la UE.



La misiva también denuncia que un análisis "preliminar" del borrador presupuestario apunta a que Italia no cumplirá con el compromiso de reducir la deuda pública, actualmente en el 130% del PIB, de una forma gradual hasta alcanzar un nivel del 60%.



En tercer elemento de crítica reside en el hecho de que las proyecciones macroeconómicas en las que se basa el plan económico no han sido respaldadas por la autoridad fiscal independiente italiana, como obliga la normativa europea.



"Estos tres factores parecen apuntar a un incumplimiento particularmentegrave de las obligaciones presupuestarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", lamenta la carta firmada por el propio Moscovici y el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrosvkis.

En una rueda de prensa junto con el ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, aseguró que no quiere una Italia fuera del euro,



"No quiero ser el policía malo, no hay un plan B, solo tengo un plan A y es el de estar juntos en la zona euro", dijo Moscovici. El comisario europeo explicó que entregó a Tria una carta de la Comisión Europea en la que pide al Gobierno italiano que responda a una serie de cuestiones, entre ellas de dónde saldrán los recursos para financiar unos presupuestos expansivos que prevén un déficit del 2,4 % del producto interior bruto para 2019.