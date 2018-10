Los vecinos de los cinco municipios más ricos de España elevan su renta un 17% en tres años

Dos municipios madrileños, dos catalanes y uno valenciano ocupan las primeras posiciones en la lista de municipios de más de mil habitantes con mayores rentas disponibles medias en España, según los datos que ha hecho públicos el ministerio de Hacienda referidos a 2016 y que desglosa los datos entidades locales. En el polo opuesto, cuatro municipios de Badajoz y uno de Lugo se sitúan en el furgón de cola con las rentas disponibles más bajas.

Pozuelo de Alarcón es la localidad de España con mayor renta disponible media (entre las ciudades con más de mil habitantes), en concreto 53.428 euros. La cuantía es un 21,3% superior a la registrada en el ejercicio 2013, primer año en el que se realizó esta estadística. La renta bruta media de esta localidad asciende a 72.993 euros, un 20,2% mayor que tres años antes.

Le sigue Matadepera (Barcelona), con 40.814 euros de media, lo que implica un incremento del 9%, mientras que el tercer lugar lo ocupa Boadilla del Monte (Madrid), con 40.326 euros -la renta media disponible crece un 11,8% en tres años- y 51.463 habitantes.

Por detrás se sitúa Sant Just Desvern (Barcelona), que ha experimentado una subida de la renta media disponible al pasar de 33.351 euros a 38.960 euros (16,8% más). El mayor incremento, sin embargo ha sido el experimentado por Rocafort, en Valencia, donde se ha elevado un 25,4% hasta los 38.558 euros para sus 7.004 habitantes. Los cinco municipios han visto como de media la renta media disponible de sus habitantes ha crecido desde 2013 un 16,8%.

Aunque el medallero de los municipios con mayor renta disponible no ha variado desde 2013 sí que que ha habido movimientos en las siguientes posiciones. Así, mientras que los municipios madrileños de Majadahonda y Las Rozas se situaban entonces en cuarta y quinta posición, tres años después han perdido sus puestos a favor de Sant Just Desvern y Rocafort que antes no estaban si quiera entre los diez primeros del ranking.

En el lado contrario, cuatro municipios de Badajoz son los que menos renta disponible media tiene (Zahinos, Fuenlabrada de los Montes, Higuera de Vargas y La Parra) con una renta media disponible desde los 10.376 euros hasta los 11.029 de La Parra. El quinto lugar lo ocupa el municipio de Cervantes (Lugo) con 11.046 euros.

Según los datos publicados, la renta bruta media de España se sitúa en 21.367 euros. Por su parte, la renta disponible media es de 25.950 euros.