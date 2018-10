Dia ahonda las dudas sobre sus cuentas tras suspender de empleo a su director corporativo

El Grupo Dia ha suspendido de empleo a su director corporativo, Amando Sánchez Falcón, tal y como ha adelantado la agencia Reuters. Sin embargo, la agencia de noticias informó de que la suspensión también afectaba a su sueldo, extremo que niegan fuentes cercanas a la empresa.

Este directivo era responsable del negocio en Portugal y también máximo responsable de las finanzas del grupo, aunque a él reportaba el director financiero, Antonio Arranz. En el hecho relevante publicado el lunes, Dia adelantó que anunciaría "próximamente los cambios que se efectuarán en la dirección financiera corporativa", aunque este puesto no existe como tal. Este movimiento todavía no ha sido reportado a la CNMV. Desde la compañía no se explica por qué se ha optado por una suspensión de empleo y no por un cese.

El ejecutivo pertenecía al equipo del anterior consejero delegado, Ricardo Currás, que fue destituido en agosto y en ese momento se especuló con su deseo de dejar la compañía pues su relación no era especialmente fluida con el nuevo consejero delegado ni tampoco con el grupo inversor de capital ruso que se ha convertido en el primer accionista de la empresa con más de un 29% del capital.

Sánchez Falcón llegó a Dia en enero de 2012 como director ejecutivo corporativo, siendo responsable de supervisar la dirección financiera, la dirección jurídica, la dirección de relaciones externas y la de relaciones con inversores. Era miembro del comité ejecutivo de la compañía y fue un estrecho colaborador del ex consejero delegado de la compañía, Ricardo Currás, quien fue cesado en agosto. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid.

Anteriormente a su etapa en Dia, fue director financiero y de estrategia y desarrollo corporativo en Abengoa, empresa para la que trabajaba desde 1998.