Cepsa consigue el 70% de la demanda de su OPV y prevé completarla el viernes

Bestinver no ve potencial suficiente

Riesgo. La gestora Bestinver, con unos 4.800 millones de patrimonio, no acudirá, según explicó ayer su presidente, Beltrán de la Lastra: “No vamos a ir a la salida a Bolsa de Cepsa. En general, no nos gusta acudir a las OPV porque consideramos que hay una asimetría en la información entre comprador y vendedor. Hemos mirado el folleto a fondo, pero consideramos que la horquilla de valoración no nos ofrece el potencial de revalorización suficiente para que nos compense el riesgo a medio y largo plazo”, aseguró.

Sector. De la Lastra apuntó que no suelen invertir en compañías vinculadas con las materias primas, porque sus precios fluctúan mucho. “En las petroleras, sí vimos que comprar cuando el precio del petróleo estaba en 30 dólares por barril era atractivo, pero a los precios actuales ya no lo tenemos tan claro”, afirma. “En caso de entrar preferiríamos elegir un valor como Repsol, que es más grande y más líquido que Cepsa”, añadió.