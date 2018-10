Facebook lanza dos altavoces inteligentes con pantalla para videollamadas

Facebook aterriza en el negocio del hardware para el hogar, más allá de Oculus y sus cascos de realidad virtual. Tras Amazon, Google y Apple, que ya lanzaron sus altavoces inteligentes, la mayor red social del mundo anunció ayer que se estrena en este mercado con dos pequeños dispositivos, mezcla de tableta y altavoz, que permiten al usuario hacer vídeollamadas con sus conocidos y familiares de Facebook Messenger, ver vídeos de su plataforma Facebook Watch, escuchar música o buscar una receta, entre otras muchas cosas. La compañía ha cerrado acuerdos con Spotify, Pandora e iHeartRadio para poder utilizar sus servicios de música en streaming.

Los equipos, que recuerdan al Echo Show de Amazon y al Home de Movistar, se llaman Portal y Portal+. El primero cuenta con una pantalla de 10,1 pulgadas y una resolución de 720p y el segundo, una de 15,6 pulgadas, giratoria, con resolución de 1.080. Sus precios se sitúan en los 199 dólares (163 euros) y 349 dólares (304 euros), según modelo. La compañía precisó que primero llegarán a EE UU, a través de la web de Facebook, Amazon y Best Buy (será en noviembre), aunque planea lanzarlos más tarde en otros países.

Ambos dispositivos, que de momento no permiten mostrar fotografías de Instagram o mensajes de WhatsApp (algunos de los servicios estrella de Facebook), sí permiten utilizar efectos de realidad aumentada o distorsionar imágenes. Los dos equipos funcionan con el asistente inteligente Alexa de Amazon y se manejan mediante la voz.

Algunos expertos creen que Facebook no ha elegido bien el momento para lanzar sus altavoces. “Es una fecha realmente desafortunada”, dijo a la BBC Jeremy White, editor de productos de la prestigiosa revista Wired en Reino Unido. White, al igual que otros analistas, se pregunta si los usuarios estarán dispuestos a adquirir estos nuevos dispositivos “ignorando las preocupaciones de seguridad” que sobrevuelan a la compañía, tras descubrirse hace días que 50 millones de cuentas de Facebook se habían visto comprometidas por un ciberataque. Y es que tanto Portal como Portal+ llevan una cámara de 140 grados para capturar un campo de visión relativamente amplio y poder seguir al usuario mientras se mueve cuando realiza una vídeollamada. Un hecho que sobre el papel permitiría identificar los movimientos del usuario y de la gente que tenga alrededor.

Para evitar cualquier desconfianza hacia los nuevos equipos por temas de privacidad, Facebook ha explicado que tanto el micrófono como la cámara, que permite hacer zoom, se pueden apagar. Incluso ha sacado una tapa de plástico para garantizar que no se graban imágenes cuando los usuarios solo quiera utilizar comandos de voz. Facebook asegura además que no registra, escucha, ve ni analiza el contenido de las llamadas en sus servidores, y que los datos van encriptados, aunque no “de extremo a extremo como WhatApp”, según destaca la cadena británica, que también resalta que la compañía sí registra los metadatos (quién llamó a quién), la duración de las llamadas y cualquier problema de rendimiento.

Facebook tiene por delante un mercado, el de los altavoces inteligentes, aún incipiente en la mayoría de países. Pero en EE UU, donde se estrena, el 32% de los hogares ya dispone de un dispositivo de este tipo, según Adobe, que pronostica que el 50% lo tendrá para final de año. Amazon, con el Echo, y Google, con Home, son los que lideran el mercado.