“Sería un éxito que España creara empresas tecnológicas de la escala de Inditex"

Niklas Zennström es un gran referente del ecosistema emprendedor europeo. Creó Kazaam, la aplicación de intercambio de archivos peer-to-peer en 2002, y un año después Skype, el servicio de telefonía por internet que vendió en 2005 a eBay por 2.100 millones; una startup que acabó en 2011 en manos de Microsoft tras pagar 5.920 millones por ella. En 2006, este empresario millonario fundó el fondo de capital riesgo Atomico. Ayer participó en South Summit, evento que reúne en Madrid a emprendedores e inversores durante tres días. Su mensaje es claro: “El nivel de ambición de los emprendedores e inversores europeos está creciendo; es cuestión de tiempo que una de las 10 mayores empresas por capitalización bursátil del mundo sea europea”.

¿Cree que está Europa en posición de emular a Silicon Valley? ¿Ha madurado el ecosistema emprendedor?

No se trata de emular a Silicon Valley, que empezó hace 50 años; ese no es el tema. En Europa tenemos empresas tecnológicas interesantes que se están creando en muchos países diferentes, y lo que veo hoy es que el nivel de ambición de los emprendedores europeos está llegando a niveles similares a los que se ve en Silicon Valley. Igualmente, los inversores en Europa se están volviendo más ambiciosos y están en posición de hacer apuestas por esos emprendedores que tienen ambiciones globales y no solo locales.

¿Cómo es el emprendedor europeo actual frente a cuando usted creó Skype?

Hoy hay mucha más experiencia. Muchos emprendedores van ya a por su segunda o tercera startup. Además, el 44% de los emprendedores que hicieron un exit con su empresa están hoy invirtiendo como business angels o haciendo mentoría para la nueva generación de emprendedores. Skype fue en su momento un poco un caso único, pero hoy hay más de 52 empresas europeas que han alcanzado una valoración de más de 1.000 millones, los famosos unicornios. En consecuencia, hay muchos emprendedores que pueden inspirar a la nueva generación de emprendedores. Además, a diferencia de lo que ocurría hace 10 años, para los jóvenes con estudios y talento hoy trabajar en una startup tecnológica es visto como una opción para hacer carrera. Antes, preferían la banca, la consultoría… pero no el emprendimiento.

Pero los emprendedores europeos siguen necesitando más capital. ¿De dónde debería venir?

Si se compara con EE UU y China, en Europa ciertamente hay mucho menos capital, pero la situación está mejorando muy rápidamente, y lo cierto es que hoy las empresas mejores con los mejores fundadores en Europa encuentran capital. Tampoco la situación es igual en toda Europa: en Reino Unido, por ejemplo, hay muchísimo más capital disponible que en España. Pero incluso aquí están cambiando las cosas: hay varias empresas de capital riesgo muy buenas que se concentran en las primeras etapas de inversión y varias han sido creadas por emprendedores que llevaron a cabo exits. La situación es que estos fondos locales están invirtiendo en las primeras rondas de financiación, pero después estas startups pueden acudir a fondos más internacionales como Atomico cuando necesitan más capital para emprender su expansión internacional. Así que las startups españolas no están limitadas al capital español para todo su desarrollo.

Pero, ¿se logrará o no igualar en recursos a EE UU y China?

Si se compara con EE UU y China, en Europa ciertamente hay mucho menos capital, pero la situación está mejorando rápidamente. Sigue habiendo un gran gap, pero se está reduciendo y hay una verdadera oportunidad de que esta diferencia se reduzca aún más ahora que los fondos de pensiones e inversores institucionales, que normalmente no invertían en capital riesgo, están empezando poco a poco a hacerlo, que es lo que realmente hacen en EE UU y marca la diferencia. Además, están las bolsas en las cuales, en los últimos dos años, Europa ha tenido más éxito de hacer IPO que EE UU.

Salvo Nokia, Ericsson, SAP, y ahora Spotify, pocas tecnológicas europeas han sido referentes globales. ¿Por qué Europa no logra crear empresas de escala comparable a Google, Amazon, Facebook? ¿Se está a tiempo de corregirlo?

Nokia y Ericsson son empresas muy viejas; algunas con más de 100 años, y es muy difícil para una compañía con tantos años mantenerse líder. Y lo mismo ocurre en EE UU. Lo importante es la nueva generación de tecnológicas europeas y hay muchas que son vencedores globales. Nos olvidamos con frecuencia de SAP, que vale más de 140.000 millones de dólares. No es un billón, pero no está mal. Hoy siete de las diez empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil son empresas que han sido soportadas por un fondo de capital riesgo, y son estadounidenses o chinas. Pero creo que es una cuestión de tiempo que una de esas diez sea una empresa europea. No hay que olvidar que todo el ecosistema tecnológico en Europa fue prácticamente eliminado cuando estalló la burbuja puntocom, así que todo esto es muy nuevo. Pero aquí tenemos más programadores que en EE UU, tenemos las mejores universidades técnicas... No hay razón por la que no podamos alcanzarles.

¿Cree que los errores cometidos por gigantes como Facebook o Google con la privacidad, las fakes news, las injerencias electorales abren oportunidades a Europa? ¿Hacen falta empresas con visiones alternativas a las propuestas por Silicon Valley?

Hay muchas compañías que están encontrando dificultades porque a lo mejor no habían construido la cultura y los valores que son necesarios dentro de sus corporaciones y sé que para muchos emprendedores jóvenes con los que hablo es clave crear esa cultura desde el principio para no encontrarse con los mismos problemas más tarde. Así que sí, creo que es una oportunidad. Potencialmente, es posible que en Europa tengamos una ventaja competitiva porque tenemos una cultura que no antepone el éxito o crecimiento ante todo.

¿Por qué decidió vender Skype en su día en vez de mantenerla independiente?

Mi ambición era crear una empresa pensando en el largo plazo, pero en aquel momento no había un mercado en Europa para hacer una IPO para el tipo de empresa que era. Esto ha cambiado mucho, y las startups europeas pueden ser independientes si lo quieren así. Europa ha tenido una carrera increíble en términos de IPO de tecnología en los últimos dos años. Cinco de las diez principales IPO desde 2017 son europeas (Farfetch, Adyen, Spotify, Avast y Delivery Hero); solo en 2018 hubo tres con una capitalización de 5.000 millones de dólares (las tres primeras) y esto se compara con solo una de EE UU (Dropbox). En la actualidad, en EE UU hay muchas empresas que están vendiéndose a otros y el mercado IPO se ha cerrado más en EE UU que en Europa.

¿Cómo ve el ecosistema emprendedor español? El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha dicho que pronto anunciará medidas para hacer de España una nación emprendedora. ¿Qué consejos le da?

El ecosistema emprendedor español está despegando, y es muy positivo que el presidente del Gobierno diga eso, porque las empresas tecnológicas no solo están creciendo más rápidamente que las tradicionales sino que también están creando más empleo. España tiene muy buena base de universidades, de ingenieros y desarrolladores. Hay talento. Si España puede construir empresas tecnológicas de la escala de Inditex, eso sería un éxito. Es importante asegurar que la regulación no ponga muchas trabas a las startups para que puedan desarrollarse, ayudar a fomentar que las personas opten por la carrera de emprendedor y estimular la inversión en estas nuevas empresas. También es clave que sea fácil contratar a gente. Hay que entender que una gran parte de las startups van a quebrar, y que normalmente tienen muy pocos recursos cuando arrancan, así que sus equipos aceptan ganar menos dinero a cambio de stock options, y los planes que hay en España de poner impuestos a las stock options va en contra de lo que sería una nación emprendedora.

¿Por qué decidió crear Atomico?

Atomico es el fondo de capital riesgo independiente más grande en Europa, con 750 millones de dólares. Y somos más de 50 personas. Lo cree en 2006, tras vender Skype. Entonces, todo el mundo me decía que tenía que estar en Silicon Valley si quería construir una startup de éxito, pero yo no estaba de acuerdo. Estaba convencido del enorme talento que hay en Europa, así que con la posición que tenía de haber vendido Skype, la primera gran historia de éxito de una startup en Europa, vi que tenía la oportunidad y la obligación de fomentar todo esto. También vi que casi todas las firmas de capital riesgo estaban lideradas por personas que nunca habían montado una empresa en su vida, por ello pensé que había una oportunidad para crear un fondo liderado por fundadores de startups, y que ello daría un valor añadido a otros emprendedores.

¿En qué tipo de empresas está invirtiendo? ¿Cuántas participadas tienen en España?

En cuanto a inversión, nos interesan empresas no solo con ambición financiera sino aquellas que plantean soluciones para ayudan a afrontar desafíos mundiales en campos como la salud, la educación o el medio ambiente. En España hemos invertido en Fon, JobandTalent y Ontruck. Por ejemplo, esta última ayuda a reducir las emisiones de CO2 de los camiones, algo importante porque estos vehículos representan el 9% de las emisiones de CO2 en Europa. Ontruck ayuda, gracias a algoritmos y tecnología, a hacer más eficientes las rutas y a que los camiones no vayan vacíos durante la mitad de sus viajes.

¿Planean hacer más inversiones en el país?

Yo vengo todos los años a España y cada año me voy con mejor sensación, porque el nivel de ambición de los proyectos es cada vez mayor y el nivel de los emprendedores también es cada vez más alto, así que tengo la certeza de que haremos más inversiones en el país.