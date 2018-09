ING permite retirar dinero gratis en los puntos de venta de la ONCE

ING y la ONCE han alcanzado un acuerdo por el que cualquier persona, cliente de cualquier banco, pueda pagar y retirar dinero en efectivo gratis a través de la app Twyp en los puntos de venta de la organización, según han informado en un comunicado.



Este servicio, en fase piloto, está disponible en los más de 2.000 puntos de venta que la ONCE tiene en la Comunidad de Madrid y se extenderá al resto de la geografía española próximamente.



Los clientes de la ONCE podrán, a través de Twyp, pagar con su móvil la compra realizada de productos de lotería, así como obtener efectivo en ese instante.



Para usar el servicio, los usuarios de la app deberán, al pagar su compra en el establecimiento, seleccionar la cantidad de efectivo que desean obtener cuando así lo necesiten, introducir su pin de seguridad en la aplicación móvil e indicar al vendedor el código que se genera.



Este acuerdo permitirá a Twyp incrementar de manera significativa los más de 6.500 puntos de venta en los que actualmente se puede obtener efectivo, a la vez que se realizan las compras habituales. Hasta ahora, la aplicación móvil se ofrecía en Supercor, tiendas del grupo Dia, gasolineras Galp y Shell y más de 1.000 estancos.

