Más de 10 empresas españolas se preparan para debutar en Euronext

Euronext acelera su despliegue en España. Tras abrir su primera oficina en el país el año pasado, comandada por Susana de Antonio, esta Bolsa trabaja codo con codo con más de una decena de compañías españolas para que den el paso y empiecen a cotizar. Suelen ser compañías participadas por el capital riesgo, socimis y grupos que actualmente cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la plataforma española de BME que se estrenó en julio de 2009.

En este contexto, el propietario de los mercados regulados de París, Lisboa, Ámsterdam, Bruselas y Dublín ha abierto a las startups españolas por primera vez su programa de formación de empresas para saltar a la Bolsa, el llamado TechShare. Se trata de un programa orientado solo a tecnológicas, con una valoración de entre 10 y 500 millones, en el que más de 130 compañías de diferentes puntos de Europa que se planean empezar a cotizar reciben consejos financieros, de gobierno corporativo o sobre la transformación de su capital social. Es la primera vez que Euronext abre este programa, en teoría previo a un debut, a mercados donde no es el propietario de la Bolsa oficial. En este caso, además de a España, lo amplía a Suiza, Italia y Alemania. BME dispone también de un programa similar desde febrero de 2017: Entorno Pre mercado.

Entre los nombres propios se encuentras nueve empresas españolas, previamente seleccionadas de entre más de 20 propuestas recibidas. Algunas de ellos son Ability Pharma, Anfix, Babel, Case On It, Fon, Minoryx Therapeutics y SOM Biotech. A estos potenciales debuts se suman otras compañías y varias socimis hasta sumar más de 10 firmas. Susana de Antonio, en una entrevista con CincoDías, destaca la fuerte presencia del sector biosanitario (con cuatro empresas), así como, por ejemplo, la del fundador de Jazztel, Martín Varsavsky (Fon), alguna consultora (Babel), gestoras de datos (Case on It) o de software (Anfix).

A diferencia de otras Bolsas nacionales, Anthony Attia, consejero delegado de Euronext París, destaca las posibilidades de Euronext para estas compañías por proporcionarles la exposición al inversor adecuado y especializado, en este caso en tecnología, así como estar en contacto con los competidores más relevantes a nivel europeo para, entre otras cosas, integrarse en índices sectoriales. En Euronext esgrimen como principal fortaleza contar con una masa crítica de 348 compañías tecnológicas cotizando.

Más allá de los integrantes de TechShare –De Antonio prevé el primer debut de los integrantes españoles para 2020 pero en ningún caso las compañías tienen obligación alguna de dar el salto–, Euronext también trata de atraer empresas más maduras a su plataforma. Hasta ahora dos socimis ya han debutado allí. La última, CV Grupo, la pasada semana. Ambas han recurrido para ello a Armanext, el único asesor registrado español para debutar en Euronext, si bien una firma española que quiera debutar en esta Bolsa puede hacerlo también con asesores extranjeros. Asimismo recientemente lleida.net ha decidido plantear en su junta de accionistas un dual listing para cotizar tanto en este mercado francés como en el MAB, donde lo hace desde su salida a Bolsa en junio de 2015. La responsable del grupo en España asegura que trabaja con varias compañías españolas, más allá de las que integran TechShare, para que debuten entre finales de este año y el primer semestre de 2019. “Contamos con un fuerte canal comercial”, afirma.

De Antonio destaca las posibilidades para captar nuevas socimis, ante el requisito regulatorio de cotizar para mantener sus ventajas tributarias y las facilidades que ofrece Euronext para realizar listings sin necesidad de levantar dinero (un procedimiento más sencillo, sin contar con un ejército de bancos de inversión o realizar una ampliación de capital), si bien la prioridad de esta empresa en España está en el sector tecnológico. Esperan apoyarse para ello en las 350 compañías tecnológicas que ya cotizan en Euronext. “Contamos con Euronext Access, un mercado que permite hacer listings con un procedimiento muy directo. Y algunas socimis también quieren tener presencia internacional”, explica.

Tanto De Antonio como Attia esperan también que en los próximos meses más compañías del MAB sigan el camino de lleida.net y emprendan un dual listing para cotizar en ambas plataformas. La responsable de Euronext en España destaca que es una notable plataforma para las compañías de cara a los fondos de inversión extranjeros.