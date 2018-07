Así será el futuro del norte de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto con el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos y el presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, ha presentado esta mañana la propuesta final para desarrollar el proyecto “Madrid Nuevo Norte”, redactada tras el acuerdo de las administraciones y de la empresa que gestiona el ámbito y que posibilitará su desarrollo a partir del próximo año.

Madrid Nuevo Norte toma forma con la primera maqueta que plasma cómo será el proyecto "de consenso", como ha destacado la alcaldesa, una operación que transformará el skyline de la capital tras más de 25 años de bloqueo.

Calvo ha afirmado que el nuevo proyecto tiene que ver con unos principios y propuestas concretas. “Se ha hecho una apuesta clara por la sostenibilidad, tanto en arquitectura como en la manera de entender el orden urbano”, destacando como aspecto central, el transporte público, el cual se verá incrementado en el número de vías de metro y se reforzará el sistema de autobuses urbanos e interurbanos, en comparación con el proyecto anterior, el cual apostaba más por el transporte privado.

El proyecto contará con una superficie total de 2.264.420 m2, cuyo ámbito se dividirá en cuatro zonas: la estación de Chamartín, el Centro de Negocios, Malmea-San Roque-Tres Olivos y Las Tablas Oeste.

El uso residencial será de 1.050.000 metros cuadrados, de los cuales 790.000 se situaran al norte de la M-30, junto con las actividades económicas comerciales y se servicios terciario. Esta nueva propuesta municipal supone una notable reducción del número de viviendas en el ámbito. Por tanto, supone pasar de las 18.000 viviendas previstas a 10.500, un 41,6% menos, de las cuales, un 20% serán protegidas (2.100 aproximadamente) frente al 10% del total que contemplaba el plan de 2015 anulado por el Gobierno que preside Manuela Carmena.

En cuanto a las zonas verdes y los espacios libres, se organizarán en torno a un eje continuo que estructurará la ordenación y conectará con otras grandes zonas verdes de Madrid. Además, para garantizar una movilidad sostenible, se articularán los sistemas de transporte adecuados a los usos y edificabilidad previstos.

Una de las claves de la propuesta es la remodelación de la estación de Chamartín, la cual dispondrá de una nueva estación ferroviaria, moderna y de referencia a nivel europeo, que conecte en 5 minutos con el aeropuerto.

Alrededor de este entorno se ubicará el gran Centro de Actividad Económica y Empleo previsto (1.220.00 m2), de modo que quedará cercana a diferentes estaciones y paradas de transporte público, lo que facilitará una movilidad más sostenible. Así mismo, parte del espacio de esta zona sur de la M-30, en concreto, 260.000 m2, será destinado a viviendas residenciales, de las que un 20% serán protegidas. La edificabilidad lucrativa total al sur de la M-30 será de 1.480.000 m2.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid mantiene su compromiso de asumir la remodelación de los nudos norte de la M-30 y Fuencarral, que se integrarán y compatibilizarán con la ordenación general del área.

Los plazos que maneja el Ayuntamiento pasan por aprobar inicialmente en septiembre de este año la modificación del Plan General. La aprobación definitiva podría producirse en el primer trimestre de 2019. El delegado José Manuel Calvo ha lamentado que el expediente no haya pasado por Junta de Gobierno este mes de julio por la falta del informe preceptivo a firmar por la Comunidad.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado que se trata de un proyecto ambicioso y con su presencia quiere dar testimonio de su apoyo a Madrid Nuevo Norte. Para Ábalos, Madrid Nuevo Norte es "un ejemplo de colaboración público-privada, de lo que debería ser y es un ejemplo de distintas administraciones, gobernadas por distintos partidos, que superan cuestiones de intereses partidistas".

"Es verdad que ha habido opiniones de todo tipo con los que discrepar pero confieso que cuando el proyecto urbanístico lo lideraba Manuela Carmena... el prejuicio en negativo no lo podía tener. No me imaginaba a Manuela Carmena liderando un proyecto especulativo", ha declarado.