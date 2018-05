Eroski vende seis hipermercados por 105 millones

Seis hipermercados que eran parcialmente propiedad de Eroski y donde desarrolla su actividad en régimen de alquiler se han vendido al gestor de activos inmobiliarios ICG por un importe que no se ha desvelado, ha informado el grupo de distribución vasco.



La transacción incluye cinco inmuebles propiedad de la sociedad inmobiliaria Armuco S.L., en la que Eroski participa con un 45 % de su capital, y un sexto activo inmobiliario perteneciente íntegramente a Eroski. Los términos principales de los contratos de arrendamiento continuarán vigentes.

Esta operación ha permitido a Eroski recuperar la inversión financiera que mantenía en la sociedad inmobiliaria Armuco. Esta operación se enmarca dentro de las desinversiones en activos no estratégicos que está llevando a cabo Eroski durante los últimos años.



Hace una semana, el presidente de Eroski, Agustín Markaide, anunció que no iba a vender más activos del grupo, tras la salida de las perfumerías IF, salvo alguna operación inmobiliaria puntual, como la que se ha anunciado hoy.



La venta se plantea cuando Eroski ha iniciado una negociación con la banca para renegociar su deuda, de 1.566 millones de euros, que cumple en junio de 2019. El director financiero del grupo vasco, José Ramón Anduaga, ha valorado la operación anunciada en un momento en el que el mercado inmobiliario en España ha vuelto a recuperar el interés de los inversores.



"Es una operación que acelera nuestro plan de transformación hacia una empresa más competitiva y más focalizada en nuestras fortalezas", ha asegurado