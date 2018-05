Ibex 35, en directo: el euro avanza tras la renuncia de Conte en Italia

Cecilia Castelló

Mattarella fuerza a Conte a renunciar al gobierno y abre un nuevo periodo de incertidumbre en Italia

El candidato a primer ministro de la coalición Liga-Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, ha anunciado su renuncia a formar gobierno en Italia pese al encargo del presidente, Sergio Mattarella, quien ha explicado su decisión de rechazar a Paolo Savona, el candidato a ministro de Economía, lo que ha motivado la renuncia de Conte a formar gobierno. Mattarella ha argumentado que su deber es "proteger los ahorros de los italianos".

"No podía aceptar a un ministro que amenace con la salida del euro", ha indicado Mattarella en rueda de prensa. "He hecho todo lo posible para que naciera un gobierno político, pero no podía aceptar a un ministro de Economía que amenazara la pertenencia de Italia al euro, lo que considero fundamental para el futuro del país", ha explicado.

"Si tenemos que discutir esto (la salida del euro), lo haremos abiertamente, pero no es un tema que haya sido discutido durante la campaña electoral", ha argumentado

EP