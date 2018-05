Telefónica lanzará la marca O2 en España para atacar el mercado 'low cost'

Movimiento de relevancia de Telefónica en el mercado español. La operadora va a lanzar un nuevo operadora en el segmento low cost bajo la marca O2, su marca en grandes mercados europeos como Alemania y Reino Unido. La firma había sopesado otros nombres, incluso el de la marca brasileña Vivo, pero finalmente ha optado por O2, muy reconocido en los citado países.

La compañía aún no ha decidido el calendario del lanzamiento de O2, si bien podría optar por impulsar su llegada para después del verano, un periodo de gran captación de clientes, especialmente en el segmento de la banda ancha fija.

En principio, la compañía ofrecerá nuevos productos y servicios en fibra óptica y telefonía móvil, bajo las infraestructuras de la propia Telefónica. La intención es hacer frente a la competencia de MásMóvil en el mercado low cost, que se ha convertido en el líder en la captación de clientes móviles con la portabilidad y en el ámbito de la banda ancha fija.

El objetivo de la teleco, no obstante, pasa por atacar los distintos segmentos del mercado, no solo el cliente joven, para atraer usuarios que no han podido ser captados con la marca Movistar. En este sentido, la intención de Telefónica se seguir manteniendo la marca Tuenti para el público joven.

De esta forma, Telefónica tendrá tres marcas en el mercado español, Movistar, Tuenti y O2. Una situación que ya se da en otras empresas del sector. Por ejemplo, Orange mantiene cuatro: la propia Orange, Jazztel, Amena y Simyo.

El proyecto está siendo impulsado por Pedro Serrahima, ex responsable de Pepephone, quien se incorporó a Telefónica España a principios de año para incorporarse a la nueva dirección de Desarrollo de Negocio Multimedia. Entre sus responsabilidades figuraba el desarrollo y crecimiento del negocio de Tuenti.

Serrahima se incorporaba así al equipo de Emilio Gayo, presidente de Telefónica España en sustitución de Luis Miguel Gilpérez.