Eroski y Dia liquidan todas sus alianzas estratégicas

Los grupos de distribución Eroski y Dia han decidido poner fin a los acuerdos estratégicos que ambas compañías tenían suscritos para el ahorro de costes en las negociaciones con las marcas, tal y como han comunicado esta tarde a la CNMV.

Esos acuerdos se resumen en dos grandes alianzas. Por un lado, ambos grupos dieron forma en 2015 a una central de compras conjunta, creada para obtener mejores precios en las negociaciones con los grandes proveedores de marcas nacionales e internacionales. Esta relación quedará extinguida el próximo 22 de mayo de 2018. Por otro, el año pasado anunciaron la creación de la empresa Red Libra Trading Services, una sociedad de la que participaban al 50%, y que se creó para negociar con proveedores para los productos de marca blanca de ambas cadenas, también con el objetivo de obtener mejores precios. Esta no ha llegado ni siquiera a su primer año de vida. Tal y como aparece en la memoria anual de Dia, Red Libra Trading Services se creó también para "la adquisición de otros materiales y suministros necesarios para su actividad, con el fin de maximizar la relación calidad-precio ofrecida al consumidor. Esta sociedad operará desde Madrid y su capital está repartido a partes iguales entre Grupo Dia y Eroski".

Según han informado ambas empresas, "las dos compañías han mantenido siempre sus políticas comerciales totalmente independientes, por lo que el fin de esta colaboración no tendrá reflejo en la propuesta comercial de ninguna de ellas". Desde Dia enmarcan la decisión dentro del proceso de reordenación que está viviendo el sector de la distribución en la búsqueda de alianzas estratégicas. Por ejemplo, las negociaciones entre los grupos franceses Auchan y Casino para crear una central de compras en todos los países donde operen. O también, la decisión de la firma francesa Intermarché de romper con el propio Grupo Día en Portugal, donde habían puesto en marcha una fórmula similar. Desde el grupo distribuidor desligan la ruptura con Eroski de esta última, y no esperan anunciar de manera inminente un acuerdo con otro operador, aunque, dicen fuentes de la empresa, "el mercado es dinámico". El grupo vasco no ha atendido la llamada de este periódico.

Relación polémica

La relación comercial entre Dia y Eroski no ha estado exenta de polémica. En noviembre de 2015, la patronal alimentaria Fiab, y Promarca, que defiende los intereses de las marcas fabricantes que operan en España, denunciaron a ambas empresas ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) por supuestas conductas anticompetitivas, como la fijación conjunta de precios, o la exigencia de pagos adicionales a las marcas fuera de los acuerdos de distribución, además de incurrir en un abuso de posición dominante.

La CNMC desestimó la denuncia al no considerar que el poder de mercado de Dia y Eroski pusiera en riesgo la competencia, añadiendo que los proveedores seguían teniendo suficiente fuerza "como para contrarrestar el refuerzo del poder de compra".

Fiab y Promarca elevaron una denuncia similar a otro organismo, la Agencia de Información y Control Alimentarios AICA, encargado de que se cumpla lo dispuesto en la ley de la cadena alimentaria, aprobada en 2013, y creada para limitar los abusos en el sector. AICA, un ente gubernamental, abrió un expediente a las dos cadenas por exigir presuntamente "pagos adicionales" a fabricantes que aceptaron ser proveedores de ambas. Un proceso que continúa abierto y que, según informó Efe, se resolverá en la Audiencia Nacional, en concreto, a la sala de lo Contencioso-Administrativo.