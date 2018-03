Un vídeo muestra cómo sería el diseño del Xiaomi Mi Mix 2S completamente sin bordes

Una de las firmas que se han echado más en falta en el MWC 2018 de Barcelona ha sido sin duda Xiaomi. La firma asiática no ha acudido como el año pasado a presentar su Xiaomi Mi7. En cambio presentará la última semana de este mes de marzo el nuevo Xiaomi Mi Mix 2S, la evolución del modelo presentado el pasado mes de septiembre y que podría revolucionar por completo esta gama. Tras la llegada del iPhone X y su notch, Xiaomi ha estado trabajando en crear un móvil que vuelva a marcar tendencia en el mercado.

Pantalla sin bordes al completo

Hasta ahora hemos visto muchos móviles que cuentan con una pantalla sin bordes, pero siempre en alguno de ellos, ya sean los superiores e inferiores, o bien el inferior sólo, como en el caso del XIaomi Mi Mix 2, siempre quedan bastante gruesos. Y como vemos en este vídeo conceptual, todo apunta a que Xiaomi quiere revolucionar el segmento con un móvil que de verdad no tenga bordes en ningún extremo, ni en los laterales ni en el superior e inferior. Y eso es lo que vemos en este vídeo, un móvil que se despoja de todos los bordes, e incluso acaba con el espacio dedicado a la cámara.

No es el primer móvil que fantasea con una posible pantalla con la cámara debajo de la pantalla, algo que sin duda dejaría boquiabiertos a muchos en la industria. Eso es lo que parece proponer este vídeo, en el que no encontramos por ningún sitio la cámara frontal, por lo que no es descabellado pensar que podría convertirse en realidad una de estas pantallas con la cámara integrada. En cualquier caso saldremos de dudas a finales de este mes de marzo, concretamente la última semana del mes de marzo.