Guía de valores para invertir en el nuevo escenario de la energía

Iberdrola

El pasado septiembre, Goldman Sachs ya alertaba con crudeza de menores ingresos regulados en el sector eléctrico ante futuros cambios regulatorios. Pero el Gobierno ha anunciado estos días ajustes que no se esperaban hasta al menos dentro de dos años. En este contexto, Luis Padrón, analista de Ahorro Corporación, escoge a Iberdrola como su “principal opción para estar más a salvo dentro del sector dado que no tiene tanto peso en distribución de gas, y que está más protegida por su diversificación geográfica”. Víctor Peiro, director general de análisis de GVC Gaesco Beka, cifra el impacto de los ajustes en un 5% sobre el ebitda: el 3% correspondería al negocio renovable y el 2% restante, al de distribución. El otro riesgo al que se enfrentan estas compañías es el incremento de los costes de financiación. No obstante, Peiro apunta a que los tipos todavía son bajos, lo que permite a estas empresas seguir disfrutando de unas rentabilidades por dividendo atractivas y costes contenidos.