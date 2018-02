La CNMC aprueba la fusión de ServiRed, 4B y Euro6000 con condiciones

La CNMC ha dado hoy el visto bueno a la fusión de ServiRed , 4B y EURO 6000, los tres sistemas de medios de pago basado en tarjeta existentes en el mercado español hasta el momento. Entre los tres suman un total 78,5 millones de tarjetas, con un volumen asociado anual (desde las perspectivas emisora y adquirente y tanto en compras como en disposiciones de efectivo) de 5.197 millones de operaciones y 307.818 millones de euros.

La aprobación de Competencia, sin embargo, pone condiciones a esta fusión. Entre ellas la CNMC actuara de vigilante de los compromisos impuestos durante al menos cinco años, con posibilidad de ampliarlol en tres mas.

De acuerco con el comunicado difundido por el organismo regulador de la competencia en España, la operación que se aprueba consiste en la fusión de los sistemas de pago con tarjeta domésticos Servired, 4B y Euro 6000, de los que eran accionistas la práctica totalidad de las entidades bancarias en España. "Tras esta fusión, ningún accionista va a controlar el sistema de pagos resultante y se va a posibilitar la introducción de mayor competencia en las aplicaciones de pago con tarjeta, en la medida que el nuevo sistema va a lanzar una aplicación de pago doméstica propia, que podrá competir en igualdad de condiciones con las de Visa y Mastercard". De esta manera, explica el documento citado "aumentará la libertad de elección de entidades financieras, comercios y usuarios finales en relación con los pagos con tarjeta".

La CNMC recuerda que con esta operación de concentración "desaparece una de las peculiaridades del sector de pagos con tarjeta español respecto a los países de la Unión Europea, donde lo más habitual es que exista un único sistema de pagos con tarjeta doméstico, con una aplicación de pago propia, en el que se integran todas las entidades financieras que intermedian pagos con tarjeta".

La CNMC ha autorizado la operación en primera fase para facilitar una rápida implantación de mayor competencia y favorecer nuevas aplicaciones de pago con tarjeta en España lo antes posible, en beneficio de entidades financieras, comercios y usuarios finales.

Esta operación fue notificada a la CNMC el 24 de noviembre de 2017, junto con una propuesta de compromisos en primera fase. Esta propuesta de compromisos fue consultada con los principales operadores de los mercados afectados, y a la vista de las cuestiones puestas de manifiesto por estos operadores, el 22 de enero de 2018 los sistemas de pago que se fusionan han presentado su propuesta de compromisos definitiva, que la CNMC ha considerado adecuada de cara a posibilitar la autorización de la operación de concentración.

Los compromisos tendrán una vigencia de cinco años, aunque este periodo podría prorrogarse por tres años más.

Los compromisos a los que han acordado someterse las entidade financieras afectadas se reparten en tres grandes bloques:

1) Compromisos relacionados con el acceso al nuevo sistema:

Podrán ser miembros del sistema todos los proveedores de servicios de pago que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa y cuya participación sea aceptada por la nueva entidad, que no limitará el acceso más allá de lo necesario para prevenir riesgos en la estabilidad operativa y financiera del sistema. Las cuotas de acceso de nuevos miembros tendrán un importe en línea con la media de los sistemas de pago con tarjeta de la Unión Europea, "no puede ser disuasorio o constituir un obstáculo injustificado".

En el caso en que se deniegue el acceso al sistema, la CNMC realizará un arbitraje de cumplimiento obligatorios.

2) Compromisos relacionados con los servicios troncales y la aplicación de pago del nuevo sistema

La CNMC ha establecido que "las tarifas que aplique la entidad fusionada tienen que estar orientadas a costes y su aplicación no puede establecer discriminación alguna entre entidades miembros, sean o no accionistas de la sociedad. Además, los servicios esenciales de la sociedad no serán obligatorios. De esta manera, los miembros del sistema no tienen ninguna obligación de exclusividad y pueden libremente adscribir determinadas tarjetas a otros sistemas de pago con tarjeta"

Asimismo, los compromisos garantizan que solo sean soportados por todos los miembros los servicios esencialmente troncales (relacionados con los estándares mínimos aprobados por el BCE) y se establece un sistema de fijación de tarifas que garantiza la correcta imputación de los costes vinculados a la prestación de dichos servicios troncales.

Los compromisos aseguran que los miembros del sistema, los comercios y los usuarios finales tengan plena libertad para decidir si usan o no la nueva aplicación de pagos por tarjeta del sistema.

Previsiblemente los miembros del sistema que emitan tarjetas con la nueva aplicación de pagos doméstica incluirán también las aplicaciones de pago internacionales, como Visa o Mastercard, de cara a asegurar su aceptabilidad a nivel mundial.

En relación con estas tarjetas con dos aplicaciones de pago, los comercios tendrán plena libertad para determinar en cada momento la aplicación de pago que prefieren usar por defecto, de cara a minimizar las tasas de descuento que deben pagar por aceptar pagos con tarjeta. En todo caso, los usuarios finales también tendrán asegurada su capacidad para elegir la aplicación, pudiendo cambiar la aplicación de pagos seleccionada por defecto por los comercios.

3) Condiciones relacionadas con los servicios opcionales

Los servicios opcionales que se establezcan serán accesibles a todos los miembros que los soliciten y deberán ser facturados por separado a los usuarios que los contraten. Las tarifas deben garantizar la correcta imputación de los costes vinculados a su prestación.

"Estos servicios opcionales podrán incluir, entre otros, las modalidades de 'cashback', que permiten obtener efectivo aprovechando un pago con tarjeta en un establecimiento comercial. De esta manera se facilita la introducción de nuevos servicios asociados a tarjetas que ya son habituales en países de nuestro entorno", explica la CNMC.

Para facilitar la participación en dichos servicios, el sistema se compromete a informar con transparencia a todos sus miembros desde el momento de su aprobación. Por esta razón se detalla el procedimiento que deberán seguir los miembros del sistema para solicitar la prestación de un servicio opcional:

Como garantía adicional, se incluye un procedimiento de arbitraje ante la CNMC cuya resolución será de obligado cumplimiento.













































































, según fuentes financieras está un recorte de las comisiones por parte de Visa y Mastercard a los bancos y a los comercios, lo que, deberá repercutir también, según estas fuentes en las comisiones en los cajeros, sobre todo si no es clientes del banco dueño del cajero, aunque esto ocurrirá en un futuro. Además, permite llegar a acuerdos con comercios y otros establecimientos para sacar dinero, como ya hace ING con algunas gasolineras y con la cadena Dia. De esta forma, la operación podría alterar las tarifas incluso en los cajeros.

Además, y según las mismas fuentes. Tras esta fusión, los tres medios de pago que se fusionan tienen previsto lanzar una tarjeta común, como ocurre en el resto de los países europeos, en los que prácticamente en todos solo existe un medio de pago.

Esta operación beneficiará, por tanto, al cliente, pero no así a Visa y Mastercard, que perderán comisiones en España.

Fuentes de estos tres medios de pago, por su parte, aseguran que esta operación responde a la necesidad de aunar esfuerzos para que España cuente con un esquema doméstico unificado de medios de pago, tal y como ocurre en la mayoría de países europeos. La sociedad resultante se constituye con el nombre de ‘Sistema de tarjetas y medios de pago S.A.’ y próximamente definirá su denominación comercial.

Entidades como BBVA, Bankinter, Bankia, Caixabank o Sabadell utilizan la red de Servired; Santander y Popular hacen lo propio con la de 4B, mientras que Ibercaja, BMN, Unicaja o Liberbank emplean la de Euro 6000.

Mayor competitividad y eficiencia en la gestión costes

Esta alianza posibilitará la creación de un esquema unificado más competitivo y con tecnología propia, ya que contará con soluciones técnicas y productos de pago propios que permitirán emitir y aceptar pagos bajo la nueva marca, así como diseñar, desarrollar y ofrecer nuevos servicios a titulares de tarjetas, comercios y entidades financieras de una forma rápida y eficaz.

La Resolución de la CNMC acepta los compromisos ofrecidos por las partes de la operación, orientados a garantizar el acceso de los proveedores de servicios de pago al sistema doméstico unificado y su actuación objetiva e imparcial, así como a trasladar al mercado las eficiencias obtenidas.

Gracias a este nuevo escenario, las entidades financieras participantes se beneficiarán de una mayor eficiencia en la gestión de costes, así como de inversiones en seguridad y en desarrollo de productos de pago innovadores, en el marco de la PSD2, Directiva de Pagos de la Unión Europea que ha entrado en vigor el 13 de enero de este año.

En esta fusión han participado KPMG y el despacho Uría Menéndez, como asesor de la operación en materia de competencia.

Según el presidente de la nueva compañía, Rafael Martín-Peña, “con la unificación de los tres sistemas se incrementará la oferta de instrumentos de pago en España en beneficio del mercado”.

Juan Carlos Martín Guirado, director general de la nueva entidad, manifiesta que “esta fusión contribuirá a la digitalización de los medios de pago lo que mejorará la experiencia de compra, aumentará los servicios y la calidad, a la vez que el cliente dispondrá de más información y un mayor control y seguridad sobre sus instrumentos de pago”.